Жесткие политические условия от военного блока, – Жданов о требованиях НАТО к Украине

Страны НАТО отменили для Украины требование выполнения ПДЧ. Вместо этого наша страна должна выполнить годовую национальную программу, которая предусматривает определенные условия.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 Канал. В то же время, он отметил, что НАТО подтвердило дальнейшую поддержку Украины.

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Жданов отметил, что вопрос сроков вступления Украины в НАТО является камнем преткновения в позициях Киева и Североатлантического альянса. Саммит подтвердил, что датой принятия Украины в НАТО является завершение войны.

Не просто прекращение огня или активных боевых действий, а после документального оформления завершения этой войны – начинается процесс вступления в НАТО,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что также удалось достичь отмены ПДЧ, который предусматривал и политические требования от военного блока. Вместо него Украина должна выполнить годовую национальную программу.

Жданов об условиях вступления Украины в НАТО: смотрите видео

Какие условия НАТО должна выполнить Украина

Военный эксперт отметил, что годовая национальная программа предусматривает первые три пункта, что и в ПДЧ, – борьба с коррупцией, максимальная демократизация общества и проведение реформ, в том числе стандартизации силового блока Украины к НАТО.

С чем мы шли на саммит – то мы и получили,

– отметил Жданов.

В то же время, добавил он, НАТО продолжит оказывать необходимую нелетальную помощь Украине. Альянс, в частности, подтверждает, что будет поддерживать нас столько, сколько потребуется.

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