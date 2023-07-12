Встреча Зеленского с Байденом и старт Группы Украина – НАТО: эксклюзивные детали саммита

На саммите НАТО 12 июля состоится встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Кроме того, сегодня впервые пройдет инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО. Эти события могут повлиять на окончательные решения по Украине в рамках саммита.

В Вильнюсе проходит второй день саммита. Важные встречи могут принести новые решения для Украины. Итоги первого для саммита НАТО и повестку дня на сегодня рассказала ведущая 24 Канала из Вильнюса Андриана Кучер.

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Совет Украина – НАТО

Открывать первую встречу новосозданного органа будет Владимир Зеленский. В Альянсе фактически называют Совет "новым общим органом", в котором союзники и Украина будут заседать как равноправные члены для сотрудничества и усиления евроинтеграционных процессов Украины и с приближением ее членства в НАТО.

В частности, этот орган предусматривает совместные консультации любой из сторон, если появляется угроза для территориальной целостности или политической независимости.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что этот орган будет действовать по аналогии с 4 статьей договора НАТО. Она и предусматривает возможность кризисных консультаций по инициативе любой стороны Альянса, да и Украины, которая будет занимать полноправное место в этом Совете.

Мы до конца не понимаем, как это будет работать в случае Украины, когда для нас перманентно существует угроза территориальной целостности и политическая независимость под ударом. Сложно сказать, какие изменения принесет этот орган,

– заметила Андриана Кучер.

К слову, этот орган заменит предыдущую комиссию Украина – НАТО. А Венгрия, как член НАТО много лет подряд блокировала работу этой комиссии.

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Темы встречи Байдена и Зеленского

Перед заседанием Совета Украина – НАТО состоится пресс-конференция президента Украины вместе с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. А затем – Зеленский проведет встречу с Джо Байденом на полях саммита.

В Администрации американского лидера фактически не раскрывают деталей повестки дня. Однако ранее в Офисе Президента заявили, что помимо темы членства Украины в НАТО, Зеленский также хотел бы обсудить с Байденом вопрос ускоренной поставки оружия.

Кроме того, Зеленский хотел провести разговор на тему поражения России в войне против Украины. В частности, о готовности Запада к проигрышу российской стороны. Однако угроза безопасности Украины не единственный вопрос, который будет подниматься на саммите.

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Не только угроза России для НАТО

По всей видимости, из-за вызовов, которые создает Пекин для Альянса, сегодня состоялась встреча Тихоокеанских лидеров с руководством НАТО. Туда были также приглашены делегации из Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и Австралии. Сообщалось, что все 4 страны после встречи высказали мнение, что то, что произошло в Украине, не может произойти в Тихоокеанском регионе.

По словам Генсека Альянса, Йенса Столтенберга, автократические страны, включая Китай, наблюдают за действиями России в Украине. Они взвешивают расходы и выгоды от любых наступательных операций.

Итоги первого дня саммита

! По итогам Мадридского саммита НАТО прошлого года Россия была признана главной угрозой для Альянса, а Китай признали системным вызовом для НАТО.

В 15:30 запланирована пресс-конференция Генсека НАТО по итогам саммита. Уже тогда можно будет сделать выводы о том, к чему пришел Альянс по итогам двух дней саммита в Вильнюсе.

По итогам первого дня саммита лидеры 31 страны НАТО согласились, что в будущем Украина станет членом Альянса без необходимости выполнять План действий по членству.

– рассказала Андриана Кучер.

В то же время в итоговом коммюнике с первого дня саммита государства НАТО не озвучили формального приглашения для нашей страны. Заявив, что смогут направить такое приглашение Киеву, когда союзники согласятся и будут выполнены условия членства.

Впрочем, конкретные условия для членства Украины не озвучили. Так же как и конкретные даты вступления Украины в Альянс.

Вторым важным итогом первого дня саммита стало ожидаемое решение стран НАТО согласовать пакет политической и практической поддержки, чтобы достичь полной оперативной совместимости между Украиной и силами НАТО. Во вчерашнем коммюнике также отметили, что наше государство достигло значительного прогресса на пути реформ.

Кроме того, министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс посредством выполнения годовой национальной программы. Фактически План действий по членству заменит годовая национальная программа.

Важно дождаться коммюнике по итогам двух дней. Возможно, нас еще ожидают определенные новые решения, изменения после встречи американского и украинского президентов и открытие Совета Украина – НАТО.

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