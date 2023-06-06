Саммит безопасности в Сингапуре: экс-посол в Китае подытожил, чем он важен для Украины

Участие Украины в 20-м Азиатском саммите безопасности имеет практическое значение в войне против России. В частности, наша страна расширила круг своих возможных партнеров.

Об этом 24 Каналу рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китае в 1991 – 2001 годах Игорь Литвин. Он напомнил, что министр обороны Украины Алексей Резников встретился с американским и китайским коллегами.

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"Прежде всего, следует сказать, что Украина расширила контакты среди тех, кто может быть потенциально нашей поддержкой в войне, которую развязала Россия", – сказал Литвин.

Чем важен форум безопасности в Китае для Украины: смотрите видео

Как оценивают выступления представителей США и Китая

Встречи главы Минобороны Украины Алексея Резникова с министрами обороны других стран являются очень положительным шагом. В то же время, не все представители стран имеют определенную позицию насчет безопасности в Европе.

"Эксперты и обозреватели расценивают программное выступление министра обороны США Ллойда Остина как наступательное, а выступление министра обороны КНР Ли Шанфу – как более взвешенное, призывное к объединению усилий для поддержания стабильности и безопасности", – отметил бывший посол.

Китай обвинил Запад в российско-украинской войне

На "Диалоге Шангри-Ла" Китай откровенно обвинил Запад в разжигании новой холодной войны и нападении России на Украину. И это на фоне провокаций в Тайванском проливе, где китайский военный корабль пересек перед американским эсминцем чувствительную водную артерию.

В ответ министр обороны Алексей Резников, сидевший в то время возле китайского представителя, сдержанно отметил, что Украине нужно выиграть войну, а не вести переговоры с террористами. Однако уже сегодня Киев готов принять Пекин как посредника в мирной инициативе насчет завершения войны, но при условии освобождения всех оккупированных территорий.

Китай отказался от личной встречи между министрами обороны США и Китая. В то же время Reuters сообщило, что диалог между Вашингтоном и Пекином таки состоялся, но не публично. Высокопоставленные чиновники из примерно 20 крупнейших разведывательных агентств мира провели секретную встречу в Сингапуре.

2 – 4 июня в Сингапуре состоялся 20-й Азиатский саммит безопасности, который также называют "Диалог Шангри-Ла". Одной из основных тем стала российско-украинская война, повлиявшая, в частности, на Индо-Тихоокеанский регион. Для Запада важно отслеживать политическое сближение между Россией и Китаем и последствия этого для будущего мира.