Про це 24 Каналу розповів надзвичайний і повноважний посол України в Китаї у 1991 – 2001 роках Ігор Литвин. Він нагадав, що міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з американським і китайським колегами.

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"Насамперед варто говорити, що Україна розширила контакти серед тих, хто може бути потенційно нашим підтримувачем у війні, яку розв'язала Росія", – сказав Литвин.

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Як оцінюють виступи представників США та Китаю

Зустрічі очільника Міноборони України Олексія Резнікова з міністрами оборони інших країн є дуже позитивним кроком. Водночас не всі представники країн мають визначену позицію щодо безпеки в Європі.

"Експерти й оглядачі розцінюють програмний виступ міністра оборони США Ллойда Остіна як наступальний, а виступ міністра оборони КНР Лі Шанфу – як більш виважений, закличний до об'єднання зусиль для підтримання стабільності і безпеки", – зазначив колишній посол.

Зверніть увагу! 2 – 4 червня в Сінгапурі відбувся 20-й Азійський безпековий саміт, який також називають "Діалог Шангрі-Ла". Однією з основних тем стала російсько-українська війна, яка вплинула, зокрема, на Індо-Тихоокеанський регіон. Для Заходу важливо відстежувати політичне зближення між Росією та Китаєм і наслідки цього для майбутнього світу.

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