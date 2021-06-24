Опасное отклонение от политики санкций, – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что идея проведения саммита Евросоюза и Россией – отклонение от санкций. Более того, он убежден, что это отклонение опасно.

Глава МИД Украины прокомментировал недавнее заявление мировых лидеров об идее саммита Евросоюза с Россией. Это произошло на брифинге в Брюсселе.

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Дмитрий Кулеба прокомментировал идею саммита Евросоюза и России

Глава МИД Украины рассказал, что на встрече с представителем ЕС по внешней политике Хосепом Боррелем он донес обеспокоенность информации о планах возобновить саммиты между Россией и ЕС. Это случилось в рамках визита руководителей МИД Ассоциированного трио в Брюссель.

Инициатива восстановить саммит с Россией без прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от политики санкций ЕС,

– заявил Кулеба.

Кроме того, это может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций. Также это может "отбить желание у России имплементировать минские соглашения", что еще более опасно.

Дмитрий Кулеба вспомнил, что между Россией и Евросоюзом саммиты прекратились в 2014 году на фоне вооруженной агрессии России против Украины.

Идея саммита между Евросоюзом и Россией: что известно