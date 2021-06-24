Опасное отклонение от политики санкций, – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что идея проведения саммита Евросоюза и Россией – отклонение от санкций. Более того, он убежден, что это отклонение опасно.
Глава МИД Украины прокомментировал недавнее заявление мировых лидеров об идее саммита Евросоюза с Россией. Это произошло на брифинге в Брюсселе.
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Дмитрий Кулеба прокомментировал идею саммита Евросоюза и России
Глава МИД Украины рассказал, что на встрече с представителем ЕС по внешней политике Хосепом Боррелем он донес обеспокоенность информации о планах возобновить саммиты между Россией и ЕС. Это случилось в рамках визита руководителей МИД Ассоциированного трио в Брюссель.
Инициатива восстановить саммит с Россией без прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от политики санкций ЕС,
– заявил Кулеба.
Кроме того, это может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций. Также это может "отбить желание у России имплементировать минские соглашения", что еще более опасно.
Дмитрий Кулеба вспомнил, что между Россией и Евросоюзом саммиты прекратились в 2014 году на фоне вооруженной агрессии России против Украины.
Идея саммита между Евросоюзом и Россией: что известно
- 23 июня газета Financial Times заявила, что Ангела Меркель предложила пригласить Владимира Путина на саммит ЕС. Кстати, Эммануэль Макрон поддержал эту идею.
- 24 июня канцлер Германии Ангела Меркель выступила перед немецкими депутатами в Бундестаге. Она заявила, что поддерживает прямые контакты Евросоюза с Россией и ее президентом. Мол, это нужно для того, чтобы улучшить отношения.
- Перед тем 22 июня она позвонила главе Кремля Владимиру Путину.
- Кстати, ранее Меркель предложила главу Кремля пригласить на саммит глав государств Евросоюза. Он пройдет уже 24 – 25 июня.