На экономический форум в Санкт-Петербурге были приглашены 54 африканских страны. Однако к военному преступнику Владимиру Путину ехать захотели единицы.

Есть несколько причин достаточно неожиданного бойкота от африканских фаворитов. Подробнее о них 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.

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Почему лидеры Африки массово отказались от поездки в Россию

Две трети лидеров стран Африки отказались ехать на саммит во Владимир Путин. А это значит, что 38 из 54 стран континента будут отсутствовать на экономическом саммите Россия – Африка.

Путин – человек с лучшей репутацией в мире. Он обвинен в самом гнусном преступлении – преступлении против детей. Даже для лидеров Африки, не являющихся блестящими образцами демократии, это тоже перебор,

– подчеркнул Тарас Загородний.

С другой стороны, это указывает на эрозию влияния России на африканские страны.

Репутация России так плоха, в том числе и из-за перебоев со снабжением зерна. Поэтому даже помощь Китаю, который часто выручает Россию, сейчас уже не очень-то и помогает.

"Ни для кого не секрет, что Китай помогает уговаривать некоторых лидеров все же присутствовать в России. Как это, например, было 9 мая", – отметил политолог.

Так что суммарно и эрозия влияния, и репутация, и политическая изоляция России все же работают. Владимир Путин в последнее время начинает чувствовать это еще ярче.

Тарас Загородний о бойкоте африканских лидеров: смотреть видео

Африканские лидеры не хотят уезжать в Россию: что известно