Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. Си предложил создать новое политическое, экономическое, военное партнерство. Говорится о формировании на базе "ШОС+" нового альянса.

Китай хочет создать альтернативу европейским блокам

На создание альянса Китай пока готов потратить 1,4 миллиарда долларов. Это, по мнению Латушко, небольшая сумма для того, чтобы привязать к себе союзников. Могут предусматриваться в дальнейшем двусторонние экономические связи Китая с конкретными странами, тогда объем торговли будет расти.

В заявлении китайцев мы увидели желание создать альтернативу НАТО и ЕС,

– рассказал Латушко.

Он напомнил, что в истории СССР существовал Варшавский договор с одной стороны, а НАТО – с другой. Центром Варшавского договора была Москва. Был еще СЭВ – Союз экономической взаимопомощи со штаб-квартирой в Москве, это был экономический инструмент поддержки союзников. С другой стороны образовался ЕС, который начал развиваться и насчитывать все больше партнеров.

Сейчас, как пояснил Латушко, со стороны Китая есть попытка заместить Варшавский договор в военном плане, СЕВ в экономическом, и политический советский блок социалистического лагеря в противовес западной демократии.

В качестве противника китайцы рассматривают Европейский Союз, США и все страны, которые относят себя к демократическим. Раньше центр был в Москве, а Пекин входил в сферу ее интересов. Сейчас все меняется. Теперь Москва набирает статус вассала по отношению к Китаю, а Пекин хочет перенять историческую роль, которая ранее принадлежала России – себе.

Лукашенко это безусловно выгодно. Он аж сияет от счастья. На этом саммите он в восторге, всеобъемлюще поддерживал эту инициативу Китая,

– рассказал Латушко.

Однако, с его слов, стоит понимать, что, несмотря на то, что Си говорит о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Беларусью и Китаем, для Пекина Минск является абсолютно невлиятельным на экономические возможности партнером. Беларусь с точки зрения экспорта китайской продукции занимает небольшую долю.

Да и для Беларуси Китай, по убеждению Латушко, невыгодный союзник. Причина банальна, сальдо по торговле с Китаем отрицательное. Выгоды от Китая для Беларуси нет, если только тот не предложит технологии и инвестиции.

Министерства экономики Беларуси и Китая подписали соглашение о том, что они будут разрабатывать перспективные инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры, высоких технологий.

"Пока это пустые слова, таких соглашений и меморандумов подписывалось в свое время множество. Интересно, что на встрече с Си Лукашенко даже немного пожаловался, сказав, что когда Китаю в 1990 – 2000 годы нужно было, то белорусы отдавали свои технологии, а сейчас, по его словам, настала очередь Китая делать это и бесплатно", – озвучил Латушко.

