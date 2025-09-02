Про це у розмові з 24 Каналом зазначив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Сі запропонував створити нове політичне, економічне, військове партнерство. Мовиться про формування на базі "ШОС+" нового альянсу.

Китай хоче створити альтернативу європейським блокам

На створення альянсу Китай поки що готовий витратити 1,4 мільярда доларів. Це, на думку Латушка, невелика сума для того, аби прив'язати до себе союзників. Можуть передбачатися надалі двосторонні економічні зв'язки Китаю з конкретними країнами, тоді обсяг торгівлі буде зростати.

В заяві китайців ми побачили бажання створити альтернативу НАТО і ЄС,

– розповів Латушко.

Він нагадав, що в історії СРСР існував Варшавський договір з одного боку, а НАТО – з іншого. Центром Варшавського договору була Москва. Був ще СЕВ – Союз економічної взаємодопомоги зі штаб-квартирою у Москві, це був економічний інструмент підтримки союзників. З іншого боку утворився ЄС, який почав розвиватися та налічувати все більше партнерів.

Зараз, як пояснив Латушко, з боку Китаю є спроба замістити Варшавський договір у військовому плані, СЕВ в економічному, та й політичний радянський блок соціалістичного табору в противагу західній демократії.

В якості противника китайці розглядають Європейський Союз, США та всі країни, які відносять себе до демократичних. Раніше центр був у Москві, а Пекін входив у сферу її інтересів. Зараз все змінюється. Тепер Москва набирає статусу васала щодо Китаю, а Пекін хоче перейняти історичну роль, яка раніше належала Росії – собі.

Лукашенку це безумовно вигідно. Він аж сяє від щастя. На цьому саміті він у захваті, всеосяжно підтримував цю ініціативу Китаю,

– розповів Латушко.

Однак, з його слів, варто розуміти, що, не дивлячись на те, що Сі говорить про всеосяжну стратегічну співпрацю між Білоруссю та Китаєм, для Пекіна Мінськ є абсолютно невпливовим на економічні можливості партнером. Білорусь з погляду на експорт китайської продукції займає невелику частку.

Та й для Білорусі Китай, за переконанням Латушка, невигідний союзник. Причина банальна, сальдо по торгівлі з Китаєм негативне. Вигоди від Китаю для Білорусі немає, якщо тільки той не запропонує технології та інвестиції.

Міністерства економіки Білорусі та Китаю підписали угоду про те, що вони будуть розробляти перспективні інвестиційні проєкти у сфері інфраструктури, високих технологій.

"Поки що це порожні слова, таких угод та меморандумів підписувалось у свій час безліч. Цікаво, що на зустрічі з Сі Лукашенко навіть трохи пожалівся, сказавши, що коли Китаю у 1990- 2000 роки потрібно було, то білоруси віддавали свої технології, а зараз, з його слів, настала черга Китаю робити це і безоплатно", – озвучив Латушко.

