Заплатят "высокую цену" за помощь России: главы МИД G7 выступили с новым заявлением

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" 18 апреля после встречи в японском городке Каруидзава сделали совместное заявление. Они пригрозили последствиями тем сторонам, которые отважятся помочь России в военном плане.

Страны G7 усилили координацию, чтобы предотвратить поставки оружия третьими сторонами в Россию. Кроме этого они продолжают принимать меры против тех, кто материально поддерживает страну-агрессора в войне против Украины.

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России не удастся выйти сухой из воды

Участники саммита "Большой семерки" призвали россиян немедленно и безоговорочно вывести все войска с территории Украины. Пока этого не произойдет, санкции против России будут только усиливаться.

"Мы по-прежнему полны решимости делать санкции против России еще более интенсивными", – говорится в заявлении.

Отдельно главы МИД осудили угрозы российских властей разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Они назвали это "неприемлемым" и напомнили, что любое применение химического, биологического или ядерного оружия будет иметь тяжелые последствия для России. В G7 также обязались продолжить восстановление Украины после войны.

На это заявление уже успел отреагировать и Офис Президента Украины. Его глава Андрей Ермак отметил, что "главным рецептом" борьбы с российским террором является передача российских активов нашей стране.

Каждый в той стране должен почувствовать цену преступлений,

– заявил Ермак.

По его словам, страны G7 будут блокировать российские активы до тех пор, пока не завершится война в Украине,

Осуждение агрессии Китая

Представители G7 обвинили Пекин в разжигании напряженности в Южно-Китайском море. Они также подчеркнули, что нет никаких правовых оснований для претензий Китая в регионе.

"Мы осуждаем милитарную активность Китая", – подчеркнули главы МИД G7.

Основная позиция стран G7 по отношению к Тайваню остается неизменной: они призывали к миру в Тайванском проливе.

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