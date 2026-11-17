Журналистка Алла Кадыш в эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала объяснила истинные мотивы предстоящей встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Главной целью саммита станет не решение глобальных конфликтов, а продление торгового перемирия между США и Китаем, ради которого Трамп готов игнорировать даже шпионские скандалы в технологическом секторе.

Встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может стать площадкой для большой геополитической игры, однако общих интересов у лидеров гораздо меньше, чем кажется. Пока американский президент пытается вернуть себе влияние на международной арене, Китай стремится к выгодным торговым соглашениям, а Кремль рассчитывает получить поддержку в войне против Украины.

Почему планы Путина могут провалиться, на какие уступки Трамп готов пойти в пользу Пекина и как Европа готовится противодействовать договоренностям за спиной Украины – для 24 Канала объяснила канадская журналистка Алла Кадыш.

Расхождение интересов на высшем уровне

Предстоящая встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина не имеет общего знаменателя. Каждый из лидеров преследует исключительно собственные цели, которые не сливаются в единую геополитическую стратегию.

Для американского президента ключевой задачей является восстановление собственного статуса на международной арене на фоне внутренних проблем в США. Его риторика о прекращении ядерной гонки – лишь отголосок лозунгов времен Рональда Рейгана, призванных создать видимость большой дипломатической победы. На самом же деле приоритетом Вашингтона остается Иран, относительно которого Трамп рассчитывает на содействие со стороны Пекина.

У китайского лидера абсолютно прагматичная цель, далекая от интересов как США, так и России. В январе истекает срок действия торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином, и главная задача Си Цзиньпина – продлить его на максимально выгодных условиях.

К слову, Трамп и Си Цзиньпин накануне трехстороннего саммита уже обсуждали снижение пошлин, торговлю сельскохозяйственной продукцией и выполнение предыдущих экономических договоренностей. В частности, речь шла о взаимном снижении пошлин на товары общей стоимостью 60 миллиардов долларов. В то же время окончательного соглашения между Вашингтоном и Пекином до сих пор нет.

Ожидается, что американская сторона легко пойдет на эти уступки, подписав необходимые документы еще до начала активной фазы переговоров. Китай же вряд ли предложит существенные ответные шаги, ограничившись формальными договоренностями.

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Технологический компромисс и национальная безопасность США

Показательным индикатором истинных приоритетов новой администрации является ситуация вокруг технологических гигантов. Скандал с бывшим генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом, которого подозревают в связях с китайской разведкой, демонстрирует готовность Вашингтона закрывать глаза на угрозы национальной безопасности ради бизнес-интересов.

Несмотря на предупреждения спецслужб, Трамп публично защищает Хуанга, заменяя серьезные обвинения в лоббировании интересов Пекина и продаже запрещенных чипов историями о личной жизни.

Эта ситуация создает опасный прецедент, когда продажа технологий, подлежащих строгому экспортному контролю, фактически оправдывается на самом высоком политическом уровне.

Напомним, Совет директоров Nvidia начал независимое расследование после того, как ее руководитель Дженсен Хуанг признал отношения с бизнес-леди Элис Хуанг, которую американская разведка подозревает в связях с китайскими спецслужбами. Ситуация привлекла внимание из-за того, что компания Megaspeed, возглавляемая этой женщиной, приобрела чипы Nvidia на сумму более 4,8 миллиарда долларов. Министерство торговли США также проверяет, могла ли она помогать Китаю получать запрещенные ИИ-чипы.

Параллельно разворачивается отдельная игра Илона Маска, который также отправляется в Китай. Осознавая риски потери государственных субсидий и возможные расследования по поводу отключения систем Starlink после вероятной смены власти в 2028 году, миллиардер ищет альтернативные пути сохранения своего капитала и влияния, действуя автономно от официальной линии США.

Изоляция Путина и европейский щит

В этом треугольнике интересов российский диктатор оказывается в самой слабой позиции. Его главная цель – получить от Китая реальную помощь для продолжения войны против Украины – обречена на провал.

Пекин будет продолжать политику молчаливого наблюдения, не делая резких шагов навстречу Москве. Любые попытки устроить геополитический торг или обменять украинские территории на иллюзорные мирные соглашения разбиваются о консолидированную позицию Европейского Союза.

Европа сегодня демонстрирует беспрецедентное единство. К европейскому военному и экономическому сообществу присоединилась Канада, а лидеры ЕС четко заявляют: вопросы будущего континента будут решать исключительно свободная Европа и НАТО.

Никаких предпосылок для того, чтобы европейские партнеры начали сдавать позиции или идти на уступки Кремлю, пока не существует. Идеи вроде формального перекраивания границ Донбасса в обмен на членство в Альянсе остаются маргинальными инициативами, которые не находят реальной поддержки среди ключевых игроков.

Предохранители для Украины

Пока продолжаются дипломатические маневры, Демократическая партия США активно готовит институциональные предохранители для обеспечения непрерывной поддержки Украины.

Разрабатываются механизмы, которые позволят закрепить пакеты военной и финансовой помощи на законодательном уровне, интегрировав их в законы о национальной безопасности. Это сделает невозможным их отмену единоличным президентским указом.

Ожидается, что эти инициативы будут запущены сразу после того, как демократы получат контроль над соответствующими комитетами в начале января, что станет четким сигналом о неизменности стратегического курса Вашингтона в отношении поддержки Киева.

Интересно, что американские демократы подготавливают законодательные инициативы, которые должны обеспечить Украине новую военную помощь. В частности, обсуждается пакет на 15 миллиардов долларов, который могут включить в ежегодный оборонный законопроект США. Также демократы рассматривают возможность ужесточения санкций против России и расследования решений администрации Трампа.