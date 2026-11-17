Зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна може стати майданчиком для великої геополітичної гри, однак спільних інтересів у лідерів значно менше, ніж здається. Поки американський президент намагається повернути собі вплив на міжнародній арені, Китай прагне вигідних торговельних домовленостей, а Кремль розраховує отримати підтримку у війні проти України.

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Чому плани Путіна можуть провалитися, які поступки Трамп готовий зробити Пекіну та як Європа готується протидіяти домовленостям за спиною України – для 24 Каналу пояснила канадська журналістка Алла Кадиш.

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Розбіжність інтересів на вищому рівні

Майбутня зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна не має спільного знаменника. Кожен із лідерів переслідує виключно власні цілі, які не перетинаються в єдину геополітичну стратегію.

Для американського президента ключовим завданням є відновлення власного статусу на міжнародній арені на тлі внутрішніх проблем у США. Його риторика про припинення ядерної гонки є лише відлунням гасел часів Рональда Рейгана, покликаних створити видимість великої дипломатичної перемоги. Насправді ж пріоритетом Вашингтона залишається Іран, щодо якого Трамп очікує сприяння від Пекіна.

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Китайський лідер має абсолютно прагматичну мету, далеку від інтересів як США, так і Росії. У січні закінчується дія торгового перемир'я між Вашингтоном та Пекіном, і головне завдання Сі Цзіньпіна – продовжити його на максимально вигідних умовах.

До слова, Трамп і Сі Цзіньпін напередодні тристороннього саміту вже обговорювали зниження мит, торгівлю сільськогосподарською продукцією та виконання попередніх економічних домовленостей. Зокрема, йшлося про взаємне зниження мит на товари загальною вартістю 60 мільярдів доларів. Водночас остаточної угоди між Вашингтоном і Пекіном досі немає.

Очікується, що американська сторона легко піде на ці поступки, підписавши необхідні документи ще до початку активної фази переговорів. Натомість Китай навряд чи запропонує суттєві кроки у відповідь, обмежившись формальними домовленостями.

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Технологічний компроміс та національна безпека США

Показовим індикатором справжніх пріоритетів нової адміністрації є ситуація навколо технологічних гігантів. Скандал із колишнім генеральним директором NVIDIA Дженсеном Хуангом, якого підозрюють у зв'язках із китайською розвідкою, демонструє готовність Вашингтона закривати очі на загрози національній безпеці заради бізнес-інтересів.

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Попри попередження спецслужб, Трамп публічно захищає Хуанга, підміняючи серйозні звинувачення у лобіюванні інтересів Пекіна та продажі заборонених чипів історіями про особисте життя.

Ця ситуація створює небезпечний прецедент, коли продаж технологій, що підлягають суворому експортному контролю, фактично виправдовується на найвищому політичному рівні.

Нагадаємо, Рада директорів Nvidia розпочала незалежне розслідування після того, як її керівник Дженсен Хуанг визнав стосунки з бізнесвумен Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює у зв'язках із китайськими спецслужбами. Ситуація привернула увагу через те, що компанія Megaspeed, очолювана жінкою, придбала чипів Nvidia більш ніж на 4,8 мільярда доларів. Міністерство торгівлі США також перевіряє, чи могла вона допомагати Китаю отримувати заборонені ШІ-чипи.

Паралельно розгортається окрема гра Ілона Маска, який також вирушає до Китаю. Усвідомлюючи ризики втрати державних субсидій та можливі розслідування щодо відключення систем Starlink після ймовірної зміни влади у 2028 році, мільярдер шукає альтернативні шляхи збереження свого капіталу та впливу, діючи автономно від офіційної лінії США.

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Ізоляція Путіна та європейський щит

У цьому трикутнику інтересів російський диктатор опиняється у найслабшій позиції. Його головна мета – отримати від Китаю реальну допомогу для продовження війни проти України – приречена на провал.

Пекін продовжуватиме політику мовчазного спостереження, не роблячи різких кроків назустріч Москві. Будь-які спроби влаштувати геополітичний торг чи обміняти українські території на ілюзорні мирні угоди розбиваються об консолідовану позицію Європейського Союзу.

Європа сьогодні демонструє безпрецедентну єдність. До європейського військового та економічного співтовариства долучилася Канада, а лідери ЄС чітко артикулюють: питання майбутнього континенту вирішуватимуть виключно вільна Європа та НАТО.

Жодних передумов для того, щоб європейські партнери почали здавати позиції чи йти на поступки Кремлю, наразі не існує. Ідеї на кшталт формального перемальовування кордонів Донбасу в обмін на членство в Альянсі залишаються маргінальними ініціативами, які не знаходять реальної підтримки серед ключових гравців.

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Запобіжники для України

Поки тривають дипломатичні маневри, Демократична партія США активно готує інституційні запобіжники для забезпечення безперервної підтримки України.

Розробляються механізми, які дозволять закріпити пакети військової та фінансової допомоги на законодавчому рівні, інтегрувавши їх у закони про національну безпеку. Це унеможливить їхнє скасування одноосібним президентським указом.

Очікується, що ці ініціативи будуть запущені одразу після того, як демократи отримають контроль над відповідними комісіями на початку січня, що стане чітким сигналом незмінності стратегічного курсу Вашингтона щодо підтримки Києва.

Цікаво, американські демократи готують законодавчі ініціативи, які мають забезпечити Україні нову військову допомогу. Зокрема, обговорюється пакет на 15 мільярдів доларів, який можуть включити до щорічного оборонного законопроєкту США. Також демократи розглядають можливість посилення санкцій проти Росії та розслідування рішень адміністрації Трампа.