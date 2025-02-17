Марк Рютте прибыл на экстренный саммит в Париже: его спросили, есть ли угроза для НАТО

17 февраля в Париже состоится экстренный саммит с участием ряда лидеров стран Европы. Его созвал Эммануэль Макрон на фоне изменения политики США в отношении союзников, а также переговоров Вашингтона и Москвы об Украине в Саудовской Аравии.

На Мюнхенской конференции представители администрации Трампа выступили с резкой критикой Европы. Кроме того, США четко заявили, что не видят ее за столом переговоров относительно войны в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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"Украинский саммит" в Париже

По данным издания, европейские лидеры начали прибывать на саммит, который созвал президент Франции. Среди них – премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Саммит посетил и генсек НАТО Марк Рютте.

Журналисты спросили у Рютте, в опасности ли Альянс. Тот ответил "нет".

Также, как сообщили в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон говорил с президентом США Дональдом Трампом 20 минут перед тем, как принять саммит.

Ожидается, что на парижском саммите политики обсудят оборонные возможности и гарантии безопасности, которые могут предоставить Киеву в случае нарушения Россией режима прекращения огня. В частности, речь пойдет и об автоматическом вступлении Украины в НАТО. Также одной из тем переговоров станет отправка миротворцев в Украину в случае достижения перемирия.