Подоляк назвал самый сложный вопрос на полях саммита в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии 5 – 6 августа прошел саммит, посвященный мирному плану Украины. Михаил Подоляк заявил, что не все страны понимают, что Россия должна покинуть территорию Украины.

Советник главы Офиса Президента сказал в эфире "Свобода. Ранок", что некоторые государства думают по-другому. Кстати, стоит заметить, что СМИ писали о том, что участники саммита договорились о том, что уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины должно быть основой любого мирного соглашения, а также приоритетом Устава ООН, пишет 24 Канал.

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Самое сложное всегда обсуждение вопроса, что Россия должна покинуть территорию Украины. Некоторые страны, не все безусловно, которые занимают проукраинскую позицию с начала этой войны все четко понимают, а некоторые страны продолжают думать, что это вопрос территориальных каких-то нюансов. Имеется в виду, что Россия атакует территорию ради этой территории – речь о востоке Украины. Оставить что-то России, хотя бы маленький клочок – это будет означать, что война просто перенесена на следующие этапы,

– объяснил советник Андрея Ермака.

По его словам, некоторые страны не глубоко разбираются в этой войне и продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании.

"Сложно объяснить, что если мы хотим финализировать именно войну, найти ее финал, тогда Россия должна проиграть. Если мы хотим продолжать войну, и, таким образом, максимально дискредитировать международное право, то тогда надо о чем-то договариваться с Россией", – заверил Подоляк.

Он уточнил, что не все это понимают, но это наиболее сложные вопросы.

Подоляк прокомментировал обход санкций Россией

"О санкциях: никто же вам не будет говорить, что помогает России обходить определенные санкции. Это премиальный сегмент, мы получаем гораздо больше дохода от этого обхода санкций, чем мы получали доход, когда напрямую торговали с Россией. Это сложно, потому что никто это не признает, но эти темы также присутствуют при обсуждениях", – объяснил советник главы ОП.

Он отметил, что для донесения позиции Украины нужно много встреч. Причем говорится не только о публичных обсуждениях, но и о двусторонних встречах.

Михаил Подоляк заверил, что нужно объяснять, что эта война ломает международные правила как таковые. Кроме того, если ее правильно не финализовать, она приведет к трагедийным последствиям для всего мира в целом.

Саммит в Саудовской Аравии по мирному плану Украины: коротко