После мирного саммита в Джидде Китай сконтактировался с Россией: какие заявления прозвучали
Источник:Reuters
Министр иностранных дел Китая Ван I пообщался с главой МИД России Сергеем Лавровым в телефонном режиме. Разговор был довольно неоднозначным.
Представитель Китая заявил Лаврову, что его страна будет поддерживать "независимую и беспристрастную" позицию в попытках найти политическое урегулирование войны России против Украины.
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О чем Ван И говорил с Лавровым
Ван И заявил, что Китай будет "объективным и рациональным голосом" на любых международных многосторонних форумах и будет "активно способствовать мирным переговорам".
Ранее в МИД Китая заявили, что переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного разрешения войны России против Украины помогли "консолидировать международный консенсус".
В ведомстве пообещали, что Пекин продолжит "укреплять диалог на основе своего мирного плана по 12 пунктам и "накапливать взаимное доверие".
Что следует знать о саммите в Джидде
- 5 – 6 августа в Саудовской Аравии состоялись уже вторые переговоры по украинской формуле мира (первые проходили в июне в Копенгагене).
- Сейчас переговоры в Джидде завершились, там приняли участие 42 страны, в том числе Китай, Индия, США и страны Европы. Россия не присоединилась к саммиту. От Китая в Саудовскую Аравию поехал спецпредставитель страны и бывший посол в РФ Ли Хуэй.
- Согласно предварительным договоренностям, страны готовы помогать в некоторых пунктах нашей формулы мира. В частности, Турция готова быть лидером по вопросу продовольственной безопасности, Норвегия – радиационной и ядерной безопасности, Финляндия – в гуманитарном разминировании. Также саммит в Джидде показал усиление разногласий Китая с Россией по поводу войны в Украине.