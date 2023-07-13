Советы "остыть" и финишная прямая: оправдал ли саммит в Вильнюсе ожидания Украины

Двухдневный саммит в Вильнюсе, к которому месяцами готовилась украинская сторона и союзники по Альянсу, завершился. В Киеве надеялись получить официальное приглашение на вступление или хотя бы дату. Переговоры о финальном коммюнике продолжались и во вторник, когда саммит уже начался.

Страны-члены, неоднократно уверявшие, что будущее Украины в Альянсе, так и не решились закрепить это не только на словах. Какие настроения царили на саммите, что согласовали партнеры и как украинцев встречала Литва – подводит итоги корреспондент 24 Канала София Назаренко из Вильнюса.

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Финальное коммюнике без Украины: Зеленскому посоветовали "остыть"

Первый день саммита стал главным для Украины, хотя самолет президента приземлился в Вильнюсе только вечером. Именно тогда партнеры нарушили негласное правило, возникшее после полномасштабной войны – "ничего об Украине без Украины".

После долгих переговоров союзники наконец опубликовали финальное коммюнике перед тем, как лидеры отправились на ужин в президентском дворце Литвы и встретились с Владимиром Зеленским.

На своем пути в Вильнюс президент Украины написал разозленный твит, в котором указал абсурдность отсутствия временных рамок и для приглашения, и для членства Украины. Прямолинейность Владимира Зеленского ясна, поскольку украинский народ мужественно борется не только за существование Украины, но и за защиту Европы, особенно восточного фланга НАТО.

Результаты финального коммюнике украинская сторона, конечно же, получила до момента официальной публикации. После откровенного игнорирования не желаний, а скорее потребностей Украины, Зеленский и первая леди присутствовали на сцене в центре Вильнюса во время поднятия флага Украины, привезенного из Бахмута. Отчаяние на лицах Зеленских во время выступления было заметно даже не в первых рядах у сцены.

По данным издание Bloomberg, после разозленной реакции президента Украины ему якобы сказали "остыть" и в целом оценить новый пакет военной помощи перед встречей с лидерами.

После напряженного первого дня саммита представители разных делегаций начали реагировать на критику Зеленского. В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину быть более благодарными партнерам и заявил, что он не "Амазон". Впоследствии премьер Риши Сунак оправдался за слова британского министра и подчеркнул, что украинский лидер неоднократно выражал свою благодарность всем союзникам.

Зеленский с иронией ответил Уоллесу: смотрите видео

Без ПДЧ, но с условиями

Как правило, финальные коммюнике саммитов согласованы заранее на уровне послов или министров. Прибывая на событие такого уровня, лидеры стран уже знают, что будет написано в финальном договоре. Поэтому своей неопределенностью по поводу визита Владимир Зеленский либо повышал ставки, либо действительно не знал, смогут ли отказаться от приглашения западные лидеры.

Процесс утверждения финальных формулировок продолжался почти до начала пресс-конференции Столтенберга в первый день саммита. В кулуарах ходили слухи, что слово "приглашение" в документе точно будет. Кстати, оно было, но не так, как хотелось бы Украине.

Итак, в финальном коммюнике партнеры согласились отменить ПДЧ для Украины, взамен выдвинули ряд других условий, необходимых для вступления:

В частности, говорится о ГНП (годовая национальная программа) – некий ПДЧ, но результаты реформ, необходимых на пути к членству, будут проверяться каждый год.

При этом "дедлайн" этой программы неизвестен, как и неизвестно то, что произойдет, когда Украина полностью реформируется. Столтенберг заявил, что Украину пригласят в НАТО, когда союзники согласятся, что требования выполнены.

Дело не в формальном документе, я вчера так и сказал во время дискуссии: для Украины может существовать быстрый путь, но это все еще путь, поэтому должна быть определенная дорожная карта, и тогда он будет, но тогда он тоже будет быстрым,

– сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу министр обороны Германии Борис Писториус.

Интервью с Борисом Писториусом на саммите в Вильнюсе: смотрите полное видео

Текстовую версию интервью читайте здесь Табу на дальнобойные ракеты и поддержка членства в НАТО: интервью с министром обороны Германии

Говорить о полноценном членстве сейчас рано, в Киеве это понимают. Главный сдерживающий Альянс фактор – это полномасштабная война России против Украины. Кроме того, Украине действительно нужны реформы. Учения украинских военных и поставки военного оружия приблизили Украину к стандартам НАТО, однако все еще остаются советские системы и доктрины.

Кроме того, коррупция, полностью неприемлемая для Запада, не исчезла даже во время полномасштабной войны. Однако, кажется, Запад ждет не только украинский прогресс, но и собственный – наличие политической воли. Отсутствие приглашения и опять же даты демонстрирует, что отдельные члены НАТО пока не понимают будущего Украины. Или России…

Преувеличенные ожидания и неоправданные надежды

Приблизила ли отмена ПДЧ Украину к НАТО? Сказать трудно. Однако мы точно не увеличили дистанцию. Двери Альянса традиционно "открыты", Россия по-прежнему не имеет права вето, а будущее Украины – только в НАТО.

Это мы слышали и до Вильнюса от государств-членов, а также генсека Йенса Столтенберга. Кроме того, мы слышали и заявления, что приглашение в Альянс не предоставят во время этой встречи. Также Столтенберг неоднократно акцентировал на общей позиции партнеров – сначала Украина должна победить в войне и НАТО в этом помогает.

Стал ли этот саммит повторением Бухареста? Точно нет. С 2008 года многое изменилось. Россия больше не сидит за столом переговоров, а Украина борется с российским нашествием так, как никто не ожидал. Тем не менее у Кремля все еще есть инструменты давления на европейские столицы и Вашингтон.

Именно поэтому Германия пока не рассматривает дальнобойные ракеты для Украины, а сам Альянс не предложил приглашение. На саммите 2023 года Украина была главной темой в повестке дня. Та же отмена ПДЧ, который раньше и не думали убирать, – уже неактуальна. По сравнению с 2008 годом и Украина уже не такая, как раньше. Сегодня присоединение к НАТО является одной из ключевых задач Киева.

"Многие люди говорят, что Бухарест был ошибкой, но и Украина 2008 года – это не Украина 2023 года. Это была другая Украина, в других обстоятельствах, с другими стремлениями, и поэтому, знаете, мы не можем переписать историю", – подчеркнул. в интервью 24 Каналу в преддверии саммита экс-спикер НАТО Джейми Ши, присутствовавший в Бухаресте.

Полную версию интервью читайте здесь Тайные оборонные планы и почему Альянс медлит с Украиной: интервью с экс-спикером НАТО Джейми Ши

Результат хороший, но не идеальный

Второй день заседания принес больше позитива, чем первый. Президент Зеленский приехал на саммит в более позитивном настроении и начал двусторонние переговоры. Очевидно, заседания проходили за закрытыми дверями. У украинского лидера был плотный график договоренностей с западными партнерами об оружии.

Впоследствии, глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в эксклюзивном интервью 24 Каналу в Вильнюсе подтвердил, что Украина получит мощный пакет военной помощи.

Интервью с главой Минобороны Эстонии Ханно Певкуром: смотрите видео

Во время саммита оружие Украине все же дали. Большие пакеты помощи были объявлены в Париже и Берлине.

Франция пообещала предоставить ракеты большой дальности, поражающие цели на расстоянии 250 километров.

В то же время Германия объявила о передаче ПВО, боевых машин пехоты, снарядов и дронов.

От Норвегии Киев получит пакет поддержки NASAMS.

На полях саммита договорились и о F-16, на которых украинские пилоты приступят к тренировкам до конца этого лета. Украинская сторона ожидает, что первые истребители смогут появиться на украинском небе уже в марте следующего года.

Президент Зеленский провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. В частности, обсуждали передачу дальнобойных ракет США.

Лидер США даже шутил и находился в веселом настроении: смотрите видео

Кроме того, государства-члены НАТО согласовали многолетний пакет поддержки, направленный на помощь Украине в переходе от советских стандартов и оборудования на стандарты НАТО. Это поможет украинской стороне быть еще более взаимосовместимыми с Альянсом. Это напрямую влияет на будущее членство, а также развитие еще более мощной украинской армии.

Пожалуй, наибольшей победой на саммите стало согласование принципов гарантий безопасности от Большой семерки. Эта декларация станет основанием для подписания двусторонних гарантий.Украина ожидает, что гарантии могут быть подписаны уже в следующем году. Также могут присоединиться и другие страны. В принципе, это первый шаг к гарантиям безопасности, который был сделан с начала полномасштабной войны.

Во второй же день состоялось и первое заседание нового органа Совет Украина – НАТО. Теперь Украина будет сидеть за столом переговоров на равных условиях с Альянсом и может созвать заседание, когда считает нужным. Более того, по словам Столтенберга, Венгрия не сможет заблокировать эти заседания, как это было с Комиссией Украина – НАТО.

Результаты саммита хорошие, но будь приглашение, были бы идеальными,

– подытожил президент Зеленский.

Литва достойно приняла лидеров и поддержала Украину

Литва, как и другие страны Балтии, является большим другом Украины. Во время двух дней саммита ощущалась безумная поддержка Украины. В городе вывесили 33 тысячи украинских флагов, намекая, что Украина станет 33 членом Альянса. В Вильнюсе курсировали автобусы с призывами принять Украину в НАТО, такие же были и баннеры по всему городу.

Вечером в первый день саммита литовцы и гости Вильнюса вышли на концерт на центральную площадь города, чтобы поддержать Украину. Было много флагов Украины и Литвы, украинцев в вышиванках. Позже на главную сцену вышли президенты Украины и Литвы вместе с первыми леди.

Лидерам передали флаг в дырах из Бахмута, который подняли на самом высоком флагштоке Вильнюса. Литовцы нашего президента встречали очень тепло: громкими аплодисментами и криками "Слава Украине". После заявлений президентов и исполнения гимна звучали песни об Украине.

Общее впечатление от саммита достаточно двоякое – как украинка ты хочешь быстрой победы и действительно быстрого вступления в НАТО, как журналистка понимаешь, что нужно время. Этот саммит продемонстрировал одно – Украина боролась и будет бороться.

Украинский народ имеет силу воли и может поделиться им с западными лидерами, чтобы ускорить политические процессы. Хорошим является тот факт, что союзники продолжают поставлять оружие, чтобы ускорить украинскую победу. А победа будет, а потом, вероятно, и членство, поскольку Украина никогда не была к нему так близка, как сейчас.