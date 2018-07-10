Саммит Украина – ЕС: плохие новости для России и задание для нас

Вот и закончился очередной саммит Евросоюза и Украины в Брюсселе. Это событие за прошедшие годы уже успело превратиться из исключительного и громкого – в будничное и рабочее.

Тем не менее, интересность и полезность она из-за этого отнюдь не утратила.

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Шило без мешка

На этот раз, среди многих других важных вещей, которые были приняты и зафиксированы в итоговой декларации, саммит принес одну настоящую "изюминку": впервые с 2014 года, с начала "гибридной войны", которую развязала Россия против Украины, в официальном документе ЕС была зафиксирована простая и понятная всем, кроме лживых мышебратьев из-за "паребрика", вещь: Россия была открыто названа агрессором, то есть – страной, которая совершила военное нападение на Украину.



В официальной декларации саммита Украина – ЕС Россию впервые открыто назвали "агрессором". На фото: Петр Порошенко и глава Европейского Совета Дональд Туск

Возможно, кому-то это покажется мелочью, но на самом деле это не так: Европа наконец, и об этом можно уже говорить вполне уверенно, признала факт военной агрессии. Евросоюз долго сопротивлялся, закрывал глаза на это нападение, пользовался любыми возможными и невозможными определениями вроде "гражданского конфликта", "гражданской войны на востоке Украины" и даже "украинского кризиса", чтобы только не назвать войну войной, а российское нашествие – российским нашествием. Не потому, что страшно или неудобно. А потому, что многочисленные уставы и правила ЕС запрещают иметь дело с агрессором, и наоборот – велят помогать жертвам агрессий.

Поэтому теперь, по крайней мере те, кто раз в полгода (а то и чаще) жалуются про "ой, санкции снимают!", могут больше не жаловаться. Не снимают и не снимут. Скорее, по логике событий, эти санкции будут становится более многочисленными и более жесткими.

Конечно, это не означает, что ЕС бросится воевать с Россией за Украину или хотя бы перестанет с ней торговать. Но и объемы этой торговли, и ее качество будут снижаться, а правительствам стран Европы придется пристальнее следить за выполнением санкций. Кроме того, хитросделанные компании вроде немецкого "Сименса" будут иметь немного больше проблем на свои головушки, если те попытаются обойти санкции. Пока – немного, а там посмотрим.

"Как там ваши реформы поживают?"

В общем, европейские действующие представители соглашаются в одном: за последние четыре года Украина осуществила больше реформ, чем за предыдущие два десятилетия. Эти реформы, действительно, бывают и болезненными, и тяжелыми – но они являются крайне необходимыми, как неприятные лекарства для больного организма. Потому этот факт является положительным.

Но даже уже реализуемые реформы – это лишь маленькая частичка того, что еще надо сделать. Более того – как бы много не было принято новых законов и правил, а все равно – Украина отстает в темпе реформирования, возится, как бегемот в болоте. А это уже плохо, потому что каждый день промедления – это не просто простаивание на месте. Это откат назад, к коррупционной постсоветской олигархической системе – плохой даже не своей несправедливостью, а своей неэффективностью. Годами Украина пытается реформировать свои государственные структуры, которые имеют корни еще в СССР, а что из этого получается?

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Из года в год, Евросоюз и Украина проводят эти саммиты именно ради того, чтобы отслеживать и направлять процесс реформирования. Достаточно сказать, что нынешний саммит, который состоялся 9 июля – уже двадцатый подобный форум. Недаром о них в свое время стали говорить, что это все – чистая "показуха", летний отдых для функционеров и не более. Так было раньше, но уже две последних встречи завершались с ощутимыми результатами, поэтому уже во второй раз и была принята итоговая декларация – документ, который просто не может появиться на "неформальных" мероприятиях. До 2017 года таких деклараций не было – правда, итоговый документ должен был быть принят еще в 2016 году, но в то время европейцы перессорились с украинцами относительно предоставления безвизового режима: Франция не желала поднимать эту тему до собственных выборов, Украина же настаивала на ее включении в декларацию. Так и не договорились.

Впрочем, сейчас это все – уже прошлое дело. Уже целый год действует безвиз и, кстати, европейские чиновники подтвердили на этом саммите, что до сих пор никакого роста нелегальной миграции из Украины в ЕС не произошло – вопреки московским, да и зачем уже скрывать – некоторым украинским политическим посылам о том, что "сейчас все из Украины будут убегать". Не сбежали.



После предоставления безвиза украинцы не бросились "штурмовать" границы ЕС в поисках лучшей жизни, как прогнозировали скептики евроинтеграции

Кстати, прошлогодний украино-европейский саммит тоже чуть не закончился без итоговой декларации: Нидерланды не хотели, чтобы в нее была занесена формулировка о "европейских перспективах Украины" – несмотря на то, что эта формулировка уже была зафиксирована в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС. Но этот конфликт исчерпался: в декларации четко зафиксировано, что Европа поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз. Как сказал накануне саммита посол Украины в ЕС Николай Точицкий:

Никто не может забрать у нас право на европейские перспективы.

И действительно: в нынешней декларации они были зафиксированы так же, как и поддержка Евросоюзом территориальной целостности и суверенитета Украины.

Работа на перспективу

Но все же, главной темой в Брюсселе были не правильные, красивые, но, откровенно говоря, довольно банальные декларации, а украинские реформы: образовательная, пенсионная, системы здравоохранения и тому подобное. В общем, европейцам украинские реформы по душе – особенно в деле децентрализации власти в стране. Это и есть настоящим прорывом как можно дальше от СССР: с провозглашения независимости Украина была централизованным государством, сейчас же местная и областная власть – власть со всеми правами и обязанностями и, что важно – с собственными, независимыми от Киева, бюджетами.

Самой болезненной темой остается борьба с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда задержалось аж на два года. Соответствующий закон был принят – под огромным давлением – лишь несколько недель назад, и уже сейчас вокруг него снова ломаются копья: кто должен быть судьями? А не выхолостить ли "постфактум" компетенции этого суда? Последнее больше всего тревожит европейцев: попытки развернуть антикоррупционные реформы и отменить их еще до того, как они начали действовать.

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И самая большая проблема, самый большой шанс развернуть Украину, отменить реформы, потащить государство к советско-московскому коррупционному болоту – это, конечно, выборы, которые должны состояться в следующем году. Весной – президентские, осенью – парламентские. Европейцы вполне резонно опасаются, что, во-первых, процесс реформ, и без того чрезмерно медленный, просто забуксует из-за предвыборной кампании. Во-вторых, сами выборы могут развернуть курс страны: недаром в Москве открыто говорят, что "ожидают победы "вменяемых" кандидатов" – другими словами, промосковских, тех, кем помыкают, которые в случае своей победы вовсю бросятся сдавать Кремлю все и еще больше.

Впрочем, ЕС отмечает, что, несмотря ни на какие кандидатуры, в Украине сейчас существует широкий консенсус относительно курса, по которому следует двигаться, а именно – в Европу. Многие украинцы хотели присоединения к ЕС: как говорится, "не теперь, так в четверг". Правда, сами европейцы все еще не поладили между собой, хотят ли они видеть Украину в своих рядах, но с этим украинцы, в конце концов, и не спешат...

Зато, во время саммита Петр Порошенко провозгласил новую стратегию: он стремится интегрировать Украину в Евросоюз, как он заявил, "секторально", то есть – частями: экономической, политической, общественной. Для этого Еврокомиссия по его просьбе проведет три отдельных исследования, которые должны выявить возможность интеграции – в дигитальный внутренний рынок ЕС, энергетическую унию и в таможенное соглашение Евросоюза. Согласно этим исследованиям, Украина начнет свое движение в Европу уже не декларативно, а действенно.

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