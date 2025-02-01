"Самое массированное за последнее время": враг нанес более 10 ударов по Запорожью

Россияне атаковали Запорожье ночью 1 февраля. Сейчас зафиксировано 10 ударов, что является самой массированной атакой за последнее время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Смотрите также Россия атакует Украину ракетами и "Шахедами": в Киеве и областях воздушная тревога

Какие последствия атаки на Запорожье

Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время. Последствия устанавливаются,

– говорится в сообщении Федорова.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В настоящее время все экстренные службы работают на местах, пострадавших от обстрела. Он отметил, что вражеская атака продолжается и посоветовал не пренебрегать правилами безопасности.

Позже руководитель ОВА также добавил, что в результате вражеской атаки получили повреждения частные домовладения, есть выбитые окна и повреждения крыши. Сейчас устанавливают подробности других последствий атаки противника.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Заметим, что местные власти пока не указали тип вооружения, которым враг нанес удары. В то же время, мониторинговые каналы сообщали о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на этот регион.