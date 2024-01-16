Иллюзий нет, – Игнат о способности России обстреливать Украину после уничтожения А-50

Украинские военные 14 января уничтожили над Азовским морем самолет дальней радиолокационной слежки А-50. Именно с помощью этого воздушного судна оккупанты корректировали свои цели и наводили по ним ракеты.

Однако потеря самолета А-50 не сильно повлияет на способность России обстреливать Украину. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует 24 Канал.

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Спикер объяснил, изменятся ли ракетные обстрелы после потери А-50

Игнат подчеркнул, что потеря россиянами самолета А-50 в определенной степени повлияет на обстрелы нашего государства. Однако он пояснил, что российским ракетам и дронам не нужен самолет ДРЛО, ведь их программируют еще на земле, и они летят по указанному маршруту, к указанным целям.

Здесь нет никаких иллюзий, что что-то изменится особенно (в ракетных обстрелах Украины россиянами – 24 Канал), но их (самолетов А-50 – 24 Канал) стало меньше,

– отметил Игнат.

Полковник также сказал, что самолет дальней радиолокационной слежки может только обнаруживать пуски ракет нашей противовоздушной обороны и таким образом давать информацию на свои командные пункты.

Игнат сказал насколько велика была потеря А-50 для россиян.

Спикер Воздушных сил отметил, что сейчас в России более 4 самолетов типа А-50, однако важным вопросом является то, насколько модернизированы и пригодны для использования эти воздушные суда оккупантов.

Я недавно видел сразу работу трех А-50 в сопровождении Ил-22. Поэтому в принципе нет проблем поднять самолет, чтобы он перелетел и через час уже был на месте,

– подчеркнул Игнат.

Он также рассказал, что если предположить, что в России было пять самолетов А-50, которые могли работать исправно, то уничтожение одного воздушного судна на 20 процентов лишило врага самолетов этого класса.

"Это очень серьезная потеря для России. Уже не говоря об приземлившемся Ил-22, но хвост этого самолета совершенно уже не пригоден к использованию", – подчеркнул полковник.

Игнат сказал, что на фото, распространенном в сети россиянами, сняли только хвост. Но есть информация, что Ил-22 лишь на двух двигателях прилетел, а также, что среди экипажа есть потери и "двухсотые", и что воздушное судно не будут использовать больше.

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