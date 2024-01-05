В США разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик: на борту находились 4 члена экипажа
Источник:Ellsworth Air Force Base
В Соединенных Штатах в Южной Дакоте 4 января произошла авиакатастрофа. На авиабазе "Элсворт" разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.
На борту самолета на момент аварии находились 4 члена экипажа. Инцидент произошел, когда самолет выполнял учебно-тренировочную миссию.
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В США разбился бомбардировщик
Представители авиабазы "Элсворт" заявили, что бомбардировщик B-1B Lancer разбился примерно в 17:50 4 января. Инцидент произошел при попытке воздушного судна приземлиться на установку.
Все четыре члена экипажа, находившиеся на борту, удачно катапультировались и остались живы,
– говорится в сообщении авиабазы.
Там также отметили, что расследованием авиакатастрофы будет заниматься офицерская комиссия.
Журналисты Associated Press отметили, что эта авария произошла при плохих погодных условиях. В частности, тогда в Южной Дакоте была минусовая температура и густой туман, ограничивший видимость для пилотов.
Кроме того, местные службы оперативного реагирования сообщали по радио, что после взрыва возник "активный пожар".
Что известно о самолетах типа B-1
- B-1 – сверхзвуковой бомбардировщик, впервые поступивший на вооружение Соединенных Штатов в 1980-х годах. Это воздушное судно не способно переносить ядерное оружие.
- Самолет использовали для поддержки присутствия бомбардировщиков США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также бомбардировщик активно использовался для выполнения задач по воздушной поддержке во время операций США в Афганистане.
- Следует отметить, что самолетов типа B-1 было построено около 100 единиц. В настоящее время менее 60 бомбардировщиков остаются в эксплуатации на авиабазе "Дайс" в Техасе и на авиабазе "Элсворт" в Южной Дакоте.
Ранее произошла авиакатастрофа с самолетом F-16
- Американский истребитель F-16 11 декабря разбился во время плановых учений у берегов Южной Кореи. Воздушное судно упало в Желтое море.
- Впоследствии стало известно, что пилот, управлявший этим воздушным судном, решил катапультироваться с падающего судна. Его состояние медики оценивали как стабильное.
- Что могло стать причиной аварии до сих пор неизвестно. В то же время в Южной Корее подчеркнули, что авиакатастрофу будут тщательно расследовать.