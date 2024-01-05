В США разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик: на борту находились 4 члена экипажа

В Соединенных Штатах в Южной Дакоте 4 января произошла авиакатастрофа. На авиабазе "Элсворт" разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

На борту самолета на момент аварии находились 4 члена экипажа. Инцидент произошел, когда самолет выполнял учебно-тренировочную миссию.

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В США разбился бомбардировщик

Представители авиабазы "Элсворт" заявили, что бомбардировщик B-1B Lancer разбился примерно в 17:50 4 января. Инцидент произошел при попытке воздушного судна приземлиться на установку.

Все четыре члена экипажа, находившиеся на борту, удачно катапультировались и остались живы,

– говорится в сообщении авиабазы.

Там также отметили, что расследованием авиакатастрофы будет заниматься офицерская комиссия.

Журналисты Associated Press отметили, что эта авария произошла при плохих погодных условиях. В частности, тогда в Южной Дакоте была минусовая температура и густой туман, ограничивший видимость для пилотов.

Кроме того, местные службы оперативного реагирования сообщали по радио, что после взрыва возник "активный пожар".

Что известно о самолетах типа B-1 B-1 – сверхзвуковой бомбардировщик, впервые поступивший на вооружение Соединенных Штатов в 1980-х годах. Это воздушное судно не способно переносить ядерное оружие.

Самолет использовали для поддержки присутствия бомбардировщиков США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также бомбардировщик активно использовался для выполнения задач по воздушной поддержке во время операций США в Афганистане.

Следует отметить, что самолетов типа B-1 было построено около 100 единиц. В настоящее время менее 60 бомбардировщиков остаются в эксплуатации на авиабазе "Дайс" в Техасе и на авиабазе "Элсворт" в Южной Дакоте.

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