Третий инцидент с самолетами за сутки: в Норвегии борт аварийно сел почти сразу после взлета

В Норвегии Boeing 737 KLM, летевший по маршруту Осло –Амстердам, после аварийной посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Это уже третий инцидент с самолетами за сутки, 29 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SR.

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Очередной инцидент с самолетом

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Осло. Борт приземлился незадолго после взлета из-за неисправности гидравлики.

Рейс KL1204 летел из Осло в Амстердам, однако через несколько минут после того, как борт взлетел, пилоты заявили о проблемах. Поэтому самолет со 182 людьми на борту приземлился в местном аэропорту Сандефьорд, что около 110 километров от Осло.

В Норвегии аварийно приземлился Boeing 737-800 – больше в галерее

Несмотря на то, что самолет успешно совершил аварийную посадку, борт потерял контроль при развертывании и вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. К счастью, самолет остановился на мягкой траве возле рулежной дорожки.

После аварийной посадки всех пассажиров эвакуировали. Никто не пострадал.

Аварийная посадка самолета в Норвегии: смотрите видео

Стоит отметить, что это уже третий инцидент с самолетами за сутки, 29 декабря. Так, ночью стало известно о смертельной авиакатастрофе в Южной Корее. Самолет со 175 пассажирами на борту и 6 членами экипажа совершал аварийную посадку, однако борт не смог снизить скорость и влетел в забор. В результате столкновения самолет взорвался и начался пожар.

К сожалению, почти все люди, которые были на борту, погибли. Спастись удалось только 2 женщинам – пассажирке и члену экипажа, которые были в хвостовой части самолета.

Более того, инцидент с самолетом произошел и в Канаде. Там во время аварийной посадки загорелось крыло самолета, поскольку одно шасси не развернулось. К счастью, во время аварийной посадки никто не пострадал, а людей оперативно эвакуировали из охваченного огнем борта.