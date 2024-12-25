Падение самолета в Казахстане: в сети появились видео из салона за пару мгновений до катастрофы

В Казахстане 25 декабря разбился пассажирский самолет Embraer-190 с 69 людьми на борту. В сети появились кадры, которые демонстрируют, что произошло за несколько мгновений до катастрофы.

На воздушном судне, что упало в районе Актау, можно увидеть отверстия в фюзеляже. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на азербайджанские и российские СМИ.

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Какими были мгновения перед авиакатастрофой в Казахстане

Мужчина с именем Субхон Рахимов сбросил своей жене видео из салона самолета Embraer, как только понял, что с воздушным судном что-то не так. На кадрах можно увидеть, что люди в салоне волнуются, молятся, над некоторыми местами уже выпали кислородные маски.

Какими были последние мгновения до катастрофы в самолете Embraer: смотрите видео

На другом видео видно пострадавших пассажиров, разбросанный багаж и еду. Эти кадры снял один из выживших пассажиров самолета. Он находился в хвосте воздушного судна, который оторвался после столкновения с землей.

Что было с пассажирами самолета после авиакатастрофы: смотрите видео

Также азербайджанские паблики опубликовали кадры, где видно отверстия на фюзеляже самолета. Там указывают, что они очень похожи на следы элементов или обломков, что могли поразить воздушное судно.

Отверстия на фюзеляже самолета, упавшего в Казахстане: смотрите видео

Еще по одной из версий авиакатастрофы, на борту взорвался баллон с кислородом. Embraer потерял руль и упал, когда лететь в аэропорт Актау оставалось менее 3 минут.

Дырки на самолете Embraer: смотрите видео

К слову, пассажирский самолет, разбившийся в Казахстане, выполнял рейс из азербайджанского Баку в Грозный в Чечне. Сейчас все авиаперелеты компании временно отменены.

По данным МИД Украины, на борту этого самолета не было украинских граждан. На самолете, предварительно, были 42 гражданина Азербайджана, 16 граждан РФ, 6 граждан Казахстана и трое граждан Кыргызстана.