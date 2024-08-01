Есть ли еще признаки, что первые F-16 действительно уже в Украине: в Defense Express ответили

Западные СМИ писали, что Украина уже могла получить первые самолеты типа F-16 от партнеров. В то же время пока эту информацию не подтвердил ни один из представителей украинской власти, нельзя точно утверждать, что эти истребители уже защищают небо нашего государства.

Журналисты Defense Express решили по сторонним факторам найти подтверждение тому, что действительно самолеты F-16 уже находятся в Украине и выполняют свои боевые задачи.

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Что обнаружили журналисты о возможном прибытии F-16 в Украину

В издании отметили, что на днях в сети уже появилось видео, на котором F-16 якобы в небе Украины.

Но все, что возможно сказать, это то, что на видео действительно F-16 и то, что оно снято в теплое время года. В Украине, в США, Европе или в другой части мира с похожим климатом – неизвестно и не может быть проверенным,

– написали журналисты.

Кадры с самолетами F-16 якобы в Украине / Видео с аккаунта @clashreport в соцсети Х

Также по данным журналистов не было никаких четких сроков поставки F-16 в Украину с конкретными датами. Потому что даже когда говорилось о лете, то было лишь одно оптимистическое уточнение – о лете 2024 года.

"А 19 июля, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что польское правительство приняло определенное решение, которое позволит Украине получить F-16 быстрее. Но о чем говорилось так и осталось неизвестным", – указано в материале.

Еще одним маркером возможного прибытия в Украину F-16, как отметили журналисты, мог бы быть аномальный дальнобойный удар России по украинским авиабазам. Однако ночной удар 31 июля, хоть действительно и был аномальным по количеству средств, состоял лишь из 89 дронов и одной ракеты типа Х-59.

В то же время аномальным как раз был отказ врага от нанесения удара крылатыми ракетами, хотя в море находилось три подводных носителя ракет "Калибр", а в небо были подняты ракетоносители Ту-95МС.

Причины отказа от комбинированного удара до сих пор остаются неизвестными. А еще одной аномалией этого удара, но положительной, стала 100% результативность. Может ли это указывать на появление F-16, которые приняли участие в отражении атаки, что обусловило врага изменить планы – возможно, но не со 100% вероятностью,

– говорится в материале.

Таким образом, как подчеркнули авторы, пока нет ни одного факта, который "железно" доказывал бы прибытие в Украину самолетов F-16. Однако журналисты сказали, что в современную информационную эру вряд ли получится продержать в секрете усиление украинских военных истребителями довольно долго.