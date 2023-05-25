Украинские пилоты смогут испытать истребители Gripen, – министр обороны Швеции

Министр обороны Швеции Пол Йонсон высказался по поводу подготовки украинских пилотов его страной. По его словам, наши защитники смогут опробовать шведские истребители JAS 39 Gripen.

Тем не менее Йонсон все же отметил, что его страна не планирует поставлять самолеты западного образца в Украину. Министр подчеркнул, что это связано с малым количеством этих воздушных судов в Швеции.

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Йонсон рассказал об учениях наших пилотов в Швеции

Глава шведского Минобороны Пол Йонсон 25 мая прибыл с официальным визитом в Украину, чтобы посетить воинские части, использующие оборонную технику этой страны. Тогда он рассказал, что украинским пилотам нужно разрешить попрактиковаться в полетах на шведских истребителях JAS 39 Gripen.

"Речь идет об ориентационной подготовке", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что сначала обучение будет проходить на специальных симуляторах, а уже впоследствии и на самолетах. К тому же он отметил, что это первый шаг к получению украинской армией истребителей западного образца.

Швеция пока не планирует передавать свои самолеты

Йонсон подчеркнул, что у его страны 6 дивизий воздушных судов Gripen, то есть примерно 247 самолетов, которые должны остаться в Швеции. Он также сказал, что эти самолеты должны обеспечить оборонные нужды его страны.

Пока отправлять шведские самолеты Украине – неактуально,

– рассказал он.

Напоследок он отметил, что Украине следует работать над получением истребителей F-16. По его мнению, это поможет укрепить способности воздушных сил нашего государства в долгосрочной перспективе.

Украинские пилоты будут учиться на самолетах западного образца

В течение многих месяцев Украина вела переговоры с США по F-16, и только недавно, во время саммита G7 в Хиросиме, президент Джозеф Байден дал зеленый свет на обучение наших пилотов на этих истребителях.

Следует добавить, что уже такие страны, как США, Великобритания, Нидерланды, Дания и Бельгия, предложили нашим пилотам обучение на этих многоцелевых истребителях Более того, они даже образовали – коалицию истребителей.

В Португалии также заявили, что готовы учить украинских пилотов управлять истребителями F-16. Несмотря на это страна не будет передавать Украине сами истребители, однако передаст детали к ним.

В Воздушных силах Украины рассматривалось пополнение арсенала самолетами Saab JAS 39 Gripen еще до вторжения России. Разработка самолета велась еще в 1980-х годах, а первый полет он совершил в 1988 году. Максимальный взлетный вес самолета составляет 16,5 тонны и может нести до 10 точек вооружения.