В Краснодарском крае России разбился учебный самолет оккупантов
В России продолжается сезон "самолетопада". В этот раз стало известно, что 14 августа в Краснодарском крае страны-агрессорки разбился учебный самолет Л-39.
Об этом сообщают российские СМИ. В результате также есть погибшие среди экипажа воздушного судна, передает 24 Канал.
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Российский Л-39 разбился в Краснодарском крае
По данным российского министерства обороны самолет Л-39 учебного авиационного полка потерпел крушение в Краснодарском крае во время захода на посадку. Это произошло, когда воздушное судно находилось в небе во время планового учебно-тренировочного полета.
В минобороны России также сообщили, что по предварительной информации с места один из членов экипажа погиб, а сам самолет упал в пределах аэродрома. В то же время они подчеркнули, что разрушений и пострадавших на земле вроде бы нет, а сама причина аварии – устанавливается.
Что известно о самолете Л-39
- Л-39 "Альбатрос" – учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody с советским двигателем. Первый полет самолета состоялся в 1968 году, а эксплуатация – в 1971 году.
- Всего он способен перевозить экипаж из 2 человек, максимальная скорость самолета составляет 750 километров в час, а дальность полета около 1,1 тысячи километров. Воздушное судно также имеет много модификаций.
- Серийно производился до 1999 года, в том числе построено 2 868 самолетов. В настоящее время он находится на вооружении более чем 30 стран мира.
Российские самолеты трижды в день перехватывали
- Российские истребители МиГ-29 13 августа перехватили F-16 из Норвегии и Дании. В частности, российские воздушные суда залетели близко к границам НАТО.
- Впоследствии стало известно, что российский самолет перехватила и Великобритания. Там отчитались, что российский Ту-142 летел у Шотландии, поэтому Соединенное Королевство должно было поднимать свои истребители в небо.
- Также перехватывали российские воздушные суда и США. Инцидент случился вблизи Аляски.