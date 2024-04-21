Пополнение в Воздушных силах: Литва передала Украине легкий штурмовик L-39ZA
Источник:Минобороны Литвы
Военные Литвы безвозмездно доставили и передали Воздушным силам ВСУ легкий штурмовик L-39ZA. Самолет передали в рамках очередной партии военной помощи от Литвы.
В Минобороны Литвы отметили, что самолеты L-39ZA “Альбатрос” использовались для подготовки офицеров управления истребителями, обеспечения боевой подготовки пилотов в сложных метеорологических условиях днем и ночью. Передача легкого штурмовика для ВСУ была анонсирована еще осенью 2021 года.
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Штурмовик L-39ZA доставлен в Украину
Легкий штурмовик L-39ZA был доставлен и передан Воздушным силам ВСУ военными Литвы. Самолет был передан в разобранном состоянии в рамках очередной партии военной поддержки.
Пресс-служба литовского оборонного ведомства опубликовала фото процесса перевозки самолета. Эта безвозмездная передача легкого штурмовика Вооруженным Силам Украины была анонсирована еще осенью 2021 года.
Отправка легкого штурмовика L-39ZA / Фото Минобороны Литвы
Согласно приказу командующего ВС Литвы в апреле 2021 года, самолет был признан непригодным для использования из-за неисправности. Этот Albatros не совершал полетов с 2019 года из-за поломки двигателя.
Что известно о легком штурмовике L-39ZA
Самолет L-39ZA был разработан на базе учебно-тренировочного самолета L-39, отличается от последнего наличием двуствольной 23-мм пушки ГШ-2-23, которая монтируется в носовой части фюзеляжа под кабиной.
Также он имеет четыре подкрыльевых пилоны вместо двух, что позволяет подвешивать разнообразное вооружение, такое как легкие бомбы или неуправляемые ракеты.
Военная помощь для Украины: последние новости
- 20 апреля Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект об оказании помощи Украине на сумму 60,8 миллиарда долларов. За это решение проголосовали 311 представителей Конгресса.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на заседании Украина – НАТО страны-члены Альянса обсуждали не только потребность в системах ПВО, но и другие виды помощи, такие как 155-миллиметровые снаряды, дальнобойные возможности и беспилотники. Он призвал членов Альянса пересмотреть свои резервы, чтобы ускорить поставки ракет, артиллерии и боеприпасов.
- Премьер-министр Словакии Роберто Фицо заявил, что его страна может оказывать военную помощь Украине только на коммерческой основе. Он также отметил, что Словакия не будет препятствовать переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз.