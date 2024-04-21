Пополнение в Воздушных силах: Литва передала Украине легкий штурмовик L-39ZA

Военные Литвы безвозмездно доставили и передали Воздушным силам ВСУ легкий штурмовик L-39ZA. Самолет передали в рамках очередной партии военной помощи от Литвы.

В Минобороны Литвы отметили, что самолеты L-39ZA “Альбатрос” использовались для подготовки офицеров управления истребителями, обеспечения боевой подготовки пилотов в сложных метеорологических условиях днем и ночью. Передача легкого штурмовика для ВСУ была анонсирована еще осенью 2021 года.

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Штурмовик L-39ZA доставлен в Украину

Легкий штурмовик L-39ZA был доставлен и передан Воздушным силам ВСУ военными Литвы. Самолет был передан в разобранном состоянии в рамках очередной партии военной поддержки.

Пресс-служба литовского оборонного ведомства опубликовала фото процесса перевозки самолета. Эта безвозмездная передача легкого штурмовика Вооруженным Силам Украины была анонсирована еще осенью 2021 года.

Отправка легкого штурмовика L-39ZA / Фото Минобороны Литвы

Согласно приказу командующего ВС Литвы в апреле 2021 года, самолет был признан непригодным для использования из-за неисправности. Этот Albatros не совершал полетов с 2019 года из-за поломки двигателя.

Что известно о легком штурмовике L-39ZA Самолет L-39ZA был разработан на базе учебно-тренировочного самолета L-39, отличается от последнего наличием двуствольной 23-мм пушки ГШ-2-23, которая монтируется в носовой части фюзеляжа под кабиной. Также он имеет четыре подкрыльевых пилоны вместо двух, что позволяет подвешивать разнообразное вооружение, такое как легкие бомбы или неуправляемые ракеты.

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