Россия намерена вернуть в небо высотный разведывательный самолет M-55, – разведка Британии

Британская разведка сообщила, что Россия может рассматривать возможность вернуть на вооружение советский самолет М-55. Он может осуществлять миссию против Украины.

Британские разведчики заявили, что М-55 является высотным разведывательным самолетом советских времен. В начале ноября СМИ писали, что Кремль расконсервировал этот самолет.

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Что известно о вероятном расконсервировании М-55

Разведчики отметили, что российские захватчики рассматривают возможность вернуть самолеты М-55 на фронт для усиления:

ограниченных возможностей российской системы разведки,

наблюдение,

увлечение целей;

рекогносцировки над территорией Украины.

Есть реалистичная возможность того, что М-55 вернется на передовую службу, чтобы усилить ограниченные возможности России разведки над Украиной. Работа на большой высоте позволяет датчикам работать на значительном расстоянии,

– заявили в Минобороны Британии.

По их данным, почти наверняка – самолет будет выполнять миссии против Украины относительно безопасного воздушного пространства России.

Британские разведчики заметили, что критическим недостатком в России является ее неспособность создать адекватный потенциал разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки (ISTAR).

Что известно о российском М-55