Об этом сообщают российские СМИ. Впоследствии россияне отметили, что в результате инцидента никакого нарушения военный самолет США не допустил, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте с МиГ-31 и самолетом США

Российские пропагандисты отметили, что средства контроля воздушного пространства армии России вроде бы засекли над Баренцевым морем воздушную цель, приближающуюся к госгранице страны-агрессорки. И для того, чтобы ее распознать в небо был поднят русский МиГ-31.

Россияне отметили, что экипаж их истребителя идентифицировал воздушную цель в качестве самолета базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" Военно-морских сил США. В то же время, пропагандисты утверждают, что якобы при приближении российского МИГ-31 это американское воздушное судно развернулось и улетело в другую сторону.

Что известно об американском самолете Р-8А "Посейдон" Boeing P-8 Poseidon – патрульный и противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. Первый полет такого типа состоялся в 2009 году.

Этот самолет предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. Это воздушное судно может перевозить до 9 тонн вооружения.

Самолет может разгоняться до скорости 907 км в час, а его боевой радиус составляет 3 700 км.

В то же время, самолеты России неоднократно нарушали пространство НАТО.