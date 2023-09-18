Про це повідомляють російські ЗМІ. Згодом росіяни зазначили, що внаслідок інциденту жодного порушення військовий літак США не допустив, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент з МіГ-31 і літаком США

Російські пропагандисти зазначили, що засоби контролю повітряного простору армії Росії начебто засікли над Баренцевим морем повітряну ціль, що наближається до держкордону країни-агресорки. І для того, щоб її розпізнати в небо був піднятий російський МіГ-31.

Росіяни зазначили, що екіпаж їхнього винищувача ідентифікував повітряну ціль як літак базової патрульної авіації Р-8А "Посейдон" Військово-морських сил США. Водночас пропагандисти стверджують, що нібито при наближенні російського МІГ-31 це американське повітряне судно розвернулося і полетіло в інший бік.

Що відомо про американський літак Р-8А "Посейдон" Boeing P-8 Poseidon – патрульний та протичовновий літак, розроблений за програмою багатоцільового морського літака. Перший політ літака такого типу відбувся у 2009 році.

Цей літак Призначений для виявлення і знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі в протикорабельних і рятувальних операціях як в прибережних районах, так і у Світовому океані. Це повітряне судно може перевозити до 9 тонн озброєння.

Літак може розганятися до швидкості 907 кілометрів на годину, а його бойовий радіус становить 3 700 кілометрів.

Водночас літаки Росії неодноразово порушували простір НАТО