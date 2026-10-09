Самолет Путина не может сесть в Москве из-за атаки

Самолет русского диктатора Путина не может сесть в Москве. Там как раз идет атака.

Об этом сообщают российские СМИ днем 9 октября.

Что известно об атаке на Москву

Сообщается, что четыре самолета президентского авиаотряда "Россия" кружили в зоне ожидания у столицы. Три из них возвращались из Туркменистана, где завершился визит диктатора.

Сообщается, что два самолета могли переправиться в Санкт-Петербург.

На каком именно самолете находился Путин, неизвестно.

Самолет Путина не может приземлиться в Москве из-за атаки / российские СМИ

Напомним, что на юге Москвы работала "ПЕВЕО". В городе объявили "красный уровень опасности".

Утверждается, что в московском небе – воздушные шары с подвешенными объектами.

Из-за атаки в московских аэропортах произошел масштабный сбой: более 200 рейсов задержаны, десятки отменены.

Внуково, Домодедово и Жуковский почти 7 часов работали с ограничениями из-за угрозы. Только во Внуково сообщается о примерно 190 задержанных и 85 отмененных рейсах.

Некоторые пассажиры ждут вылета почти сутки и ночевали в аэропорту.

Часть самолетов перенаправляли на запасные аэродромы в Казани, Санкт-Петербурге и других городах.