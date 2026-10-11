Шок для Кремля: самолет Путина не пустили на посадку в Москве после атаки дронами

Российский диктатор был вынужден срочно изменить маршрут и пересесть на наземный транспорт из-за угрозы в небе над столицей России. Украинские войска успешно пробили противовоздушную оборону противника с помощью беспилотников и воздушных шаров.

О подробностях этой операции в беседе с 24 Каналом рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, " Владимир Путин не смог приземлиться " после возвращения из Туркменистана, поскольку самолет развернули из-за опасности в воздухе.

Как пробили коридор к Москве

Сначала украинские военные уничтожили радиотехническое оборудование и системы противовоздушной обороны "на аэродроме Сеща " в Брянской области. Именно этот объект отвечал за прикрытие подступов к российской столице. Нейтрализация этих систем позволила Силам обороны открыть прямой воздушный путь на Москву.

Для атаки украинская армия эффективно применила метеозонды и аэростаты. Роман Свитан пояснил, что движение воздушных масс сейчас направлено с территории Украины в сторону России, что позволяет запускать такие шары на десятки километров. Они выполняют роль ретрансляторов связи, а также несут на себе дроны-перехватчики или FPV-беспилотники.

Обратите внимание! Подробнее о новых угрозах для российского воздушного пространства в анализе полковника запаса ВСУ читайте на сайте "24 Канала" по ссылке.

Политические последствия для диктатора

Из-за закрытого неба главе Кремля пришлось добираться до пункта назначения наземным транспортом. По мнению эксперта, такие инциденты подрывают имидж российского правителя на международной арене.

Путин пытается выглядеть лидером какого-то союза и вернуться в "режим рукопожатий". Однако он окончательно похоронил эту возможность, напав на Грузию, Украину и введя войска в Ичкерию,

– сказал Роман Свитан.

Напомним, что первые сообщения о том, что самолет Путина не может совершить посадку из-за атаки беспилотников, появились накануне вечером. Также украинские дроны продолжают систематически наносить удары по НПЗ и цифровую инфраструктуру на территории России.

Роман Свитан о новых угрозах для Кремля: видео