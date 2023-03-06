Под Нью-Йорком разбился самолет: есть погибший – жуткие кадры с места авиакатастрофы
Источник:NBC New York
В США 5 марта произошла авиакатастрофа. В районе Лонг-Айленда разбился самолет. Один человек погиб, еще два – получили серьезные ранения.
Небольшой одномоторный самолет упал в районе Лонг-Айленда в воскресенье, сообщили местные и федеральные чиновники.
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Авиакатастрофа произошла недалеко от Нью-Йорка
По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Piper PA-28 разбился в Норт-Линденхерсте около 15:00 (по местному времени), недалеко от пункта назначения в аэропорту Республики в Фармингдейл. Аэропорт расположен примерно в 20 милях на восток от Нью-Йорка.
Самолет упал на территорию с деревьями и кустарниками, сказал руководитель города Вавилон Рич Шаффер. Также добавил, что перед тем, как Piper PA-28 разбился, он подал по радио сигнал бедствия.
Он разбился в лесистой местности у железнодорожных путей Лонг-Айленда. Это как буфер, проходящий по путям,
– отметил Шаффер.
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В США разбился самолет: смотрите видео
Что известно о пострадавших
В момент падения на борту самолета находились только трое пострадавших. Один человек погиб, еще двоих раненых полицейский вертолет доставил в больницу Стоуни-Брук.
На фотографиях, обнародованных в соцсетях, виден черный дым, поднимающийся над местом авиакатастрофы за домами в пригороде. Причины падения самолета расследуют.