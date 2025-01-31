Самолет Фицо не смог приземлиться в Брюсселе: что произошло

Самолет с премьер-министром Словакии Робертом Фицо не смог приземлиться в Брюсселе. Причиной стало временное закрытие воздушного пространства Бельгии.

В четверг, 30 января, в стране примерно на час ограничили полеты из-за технического сбоя в авиадиспетчерской службе Skeyes. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на STVR.

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Куда направлялся Фицо

Фицо планировал провести в Брюсселе переговоры с представителями Еврокомиссии относительно решения Украины прекратить транзит газа в Словакию.

Кроме того, была запланирована встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По сообщению издания, этот разговор перенесли на понедельник, 3 февраля.

Напомним, Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "врагом Словакии". Он объяснил это тем, что, по его мнению, Зеленский наносит вред стране.

К слову, Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной по поставкам природного газа в Европу, привлекая Венгрию и Словакию.

Транзит российского газа через Украину прекратился еще 1 января 2025 года после окончания срока действия транзитного контракта. Словакия и Венгрия призвали ЕС вмешаться, чтобы возобновить поставки.