У четвер, 30 січня, у країні приблизно на годину обмежили польоти через технічний збій в авіадиспетчерській службі Skeyes. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на STVR.

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Куди прямував Фіцо

Фіцо планував провести в Брюсселі переговори з представниками Єврокомісії щодо рішення України припинити транзит газу до Словаччини.

Окрім того, була запланована зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За повідомленням видання, цю розмову перенесли на понеділок, 3 лютого.

Нагадаємо, Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "ворогом Словаччини". Він пояснив це тим, що, на його думку, Зеленський завдає шкоди країні.

До слова, Єврокомісія продовжить переговори з Україною щодо постачання природного газу до Європи, залучивши Угорщину та Словаччину.

Транзит російського газу через Україну припинився ще 1 січня 2025 року після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина закликали ЄС втрутитися, щоб відновити постачання.