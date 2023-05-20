Над Черным морем заметили самолет-шпион НАТО: может искать подлодки

Самолет-разведчик НАТО вечером 20 мая был замечен над Черным морем. Вероятно, он выискивает подлодки страны-агрессорки.

По состоянию на 22:00 самолет в течение нескольких часов совершает круги над Румынией. Речь идет о Boeing P-8A Poseidon.

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Заметим, что самолет-разведчик НАТО, который был замечен над Черным морем, предназначен для поиска подлодок. Однако он может не только обнаруживать подлодки, но и уничтожать их.

Boeing P-8A Poseidon – это патрульный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях – как в прибрежных районах, так и в Мировом океане.

Ранее, 29 апреля, у Черного моря также летал военный стратегический разведчик НАТО дальней радиолокационной слежки.

Какая сейчас ситуация в Черном море

Как отметили в ОК "Юг" Напомним, 20 мая российские захватчики увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас на боевом дежурстве находятся 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "калибрами".

Учитывая усиление разведывательной вражеской активности с помощью беспилотников, имеющуюся информацию о вероятной готовности их авиации к применению следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью,

– призывали в ОК "Юг".

В последнее время враг атакует преимущественно ночью. Как рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, разница между ночными и дневными атаками все же есть. В том числе и для наших сил ПВО. Ночью нашей ПВО немного труднее обнаруживать цели, чем это было бы днем.