Российский Су-25 случайно бомбил Кыргызстан: как это произошло

Во время учебно-тренировочных полетов российских штурмовиков Су-25 в Кыргызстане произошел инцидент с несанкционированным схождением боеприпасов. Фактически речь идет о случайной бомбардировке.

Об этом сообщает киргизское издание 24.kg.

Что известно о случайной бомбардировке Кыргызстана российским Су-25?

По данным СМИ, полеты выполняли самолеты с российской авиабазы, расположенной в Канте, примерно в 20 километрах от столицы Кыргызстана – Бишкека. Инцидент с Су-25 произошел в Иссык-Кульской области.

Вблизи села Сары-Камыш в поле образовались две воронки радиусом около 2 – 3 метров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и значительных разрушений инфраструктуры.



Последствия случайной бомбардировки российским Су-25 в Кыргызстане / Фото из социальных сетей

В Министерстве обороны Кыргызстана уточнили, что самолеты использовали учебные авиационные средства поражения, так называемые болванки. Сейчас инцидент расследует военная прокуратура.

На время проверки командование воздушно-космических сил России приостановило учебно-тренировочные полеты на авиабазе в Кыргызстане.

