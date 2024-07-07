"12-й за несколько месяцев": Зеленский отметил украинских бойцов за сбитый Су-25

Украинские военные 7 июля сбили в Донецкой области вражеский самолет Су-25. Это достижение наших защитников уже прокомментировал Владимир Зеленский.

Президент во время вечернего обращения отметил наших бойцов за сбитый российский Су-25. Украинский лидер также сказал, сколько уже подобных воздушных судов врага сбили украинские военные.

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Зеленский высказался о сбивании российского Су-25

Владимир Зеленский отметил, что он хочет особо поблагодарить нашу 110 отдельную механизированную бригаду ВСУ за еще один сбитый российский боевой самолет в Донецкой области.

Уже двенадцатый за несколько месяцев. Ваша меткость – это действительно образец! Молодцы!

– сказал глава государства.

Ранее о потере врага в авиации сообщил официальный телеграм-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Вражеский самолет наши воины-зенитчики уничтожили на Покровском направлении. Этот самолет обстреливал позиции защитников на фронте.

До этого, украинские военные сбили еще один российский Су-25 10 июня также на Покровском направлении. Стоит отметить, что на этом направлении происходят одни из самых горячих боев на фронте, поэтому оккупанты активно используют там свою авиацию, чтобы поражать позиции Сил обороны.