Ударом по авиабазе "Кущевская" уничтожен самолет группы "Русские Витязи", – Defense Express

Украинские дроны 19 мая успешно атаковали авиабазу "Кущевская", что в Краснодарском крае России. В результате этого были уничтожены минимум три российских истребителя.

Журналисты Defense Express отметили, что один из самолетов принадлежал элитной российской пилотажной группе "Русские Витязи". Именно они принимают в различных авиашоу российских захватчиков.

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В "Кущевской" был уничтожен самолет группы "Русские Витязи"

Журналисты напомнили, что еще в ночь на 19 мая украинские дроны успешно атаковали российский аэродром в станице Кущевская Краснодарского края. Этот аэродром расположен в 250 километрах от линии фронта.

В издании подчеркивают, что хотя это является учебно-тренировочной 195 авиабазой, там теперь базируется боевая фронтовая авиация, включая бомбардировщики Су-34.

В то же время журналисты "Радио Свободы" опубликовали спутниковые снимки, на которых уже зафиксирован результат атаки на авиабазу "Кущевская". На кадрах зафиксированы повреждения самолетов, которые были идентифицированы, как фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребители Су-27 и Су-30.



На авиабазе "Кущевская" могли уничтожить самолет группы "Русские Витязи" / Фото Defense Express

Дополнительное внимание можно уделить самолету, который обозначен, как Су-27. Потому что он имеет стандартную окраску в цветах пилотажной группы "Русские Витязи",

– говорится в материале.

Журналисты отметили, что эта группа действительно эксплуатирует Су-27, при этом, как четыре одноместных Су-27П, так и два двухместных Су-27УБ. Но в 2016 году "Русские Витязи" получили восемь Су-30СМ.

Но на Су-27, по данным издания, российские захватчики полетали не так и долго. Потому что с 2019 года они начали пересаживаться на Су-35, который на спутниковых снимках будет выглядеть так же, как и Су-27П.

"Поэтому вопрос идентификации оставляем за скобками до появления дополнительной информации. Но сам факт появления на боевой авиабазе одного самолета пилотажной группы – крайне интересен. И может намекать на то, что с истребителями в России не все так идеализировано, как они пытаются показать", – пишут в Defense Express.

Стоит отметить, что удар на авиабазу "Кущевская" не стал неожиданностью для врага. Ведь еще 27 апреля эта же авиабаза попала под удар украинских дронов. Тогда, как минимум, удалось уничтожить склад с российскими унифицированными модулями планирования и коррекции.