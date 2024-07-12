В Подмосковье упал пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. На момент инцидента в нем находился только экипаж, который и погиб.

Самолет упал ориентировочно в 15 часов 12 июля по российскому времени. Данные об инциденте подтвердили в российском МЧС, а также в Росавиации. Что известно о падении самолета – читайте в тексте 24 Канала.

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Как и где упал Superjet

Российские оперативные службы сообщили, что самолет Sukhoi Superjet упал в Коломенском районе Подмосковья. Очевидцы сразу же сообщили, что воздушное судно приземлилось в лесном массиве.

Перед этим Superjet долго кружил в районе Воскресенска, однако упал и взорвался.

Россияне сообщали о падении самолета: смотрите видео

Российские оперативные службы рассказали, что самолет:

направлялся с завода Луховицы в аэропорт Внуково;

летел без пассажиров – на борту было только трое членов экипажа;

пролетел буквально 20 километров от места взлета;

упал во время тестового полета после "удачного" планового ремонта.

Впоследствии глава Коломны заявил, что якобы точное место падения самолета в Подмосковье – это лесной массив возле села Большое Карасево.

Вероятное место падения самолета: смотрите на карте

Пропагандисты отметили, что:

открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта;

расследовать катастрофу будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации.

Самолет упал через 7 минут после вылета

Superjet потерпел крушение через 7 минут после взлета. Это был первый полет после двухмесячного технического обслуживания,

– выяснили росСМИ.

Они рассказали, что российский самолет:

взлетел с аэродрома в Луховицах в 14:52 12 июля;

по данным российских журналистов, в 14:57 самолет летел на высоте 1500 метров, а потом резко начал снижаться;

в 14:58 – высота была 1300 метров,

в 14:59 – самолет за семь секунд потерял более 600 метров;

в 14:59:28 – его метка уже исчезла с радара.

Борт с номером RA-89049 с 6 мая находился на техническом обслуживании в центре технического обслуживания и ремонта на Луховицком авиационном заводе имени Воронина.

По информации источников, работы велись с 6 мая по 12 июля: выполнялись общие визуальные, детальные и специально-детальные осмотры по контролю работоспособности всех основных систем самолета,

– заявило российское издание.

Какой же самолет упал: в России не могли решить

Кстати, сначала пропагандисты и Росавиация уверяли, что это был первый "импортозамещающий" образец российского SJ-100 (SSJ-NEW). Ведь у самолета бортовые системы были разработаны и изготовлены в России, но двигатели все еще франко-российские SaM146.

Однако впоследствии в российском министерстве промышленности и торговли заверили, что якобы самолет, который упал, не является полностью импортозаменяемым Sukhoi Superjet 100NEW-95.

Россияне уточнили, что, мол, упал самолет авиакомпании "Газпром Авиа". Во вражеской объединенной авиастроительной корпорации заявили, что якобы:

самолет был в эксплуатации с 2014 года;

новый Superjet с импортозамещающими системами якобы завершил испытательный полет и успешно приземлился на аэродроме в Раменском.

Кто погиб на борту

Пассажиров на борту не было. Три члена экипажа, по предварительным данным, погибли. Жертв среди населения нет,

– заявила российская пропаганда.

Впоследствии они уточнили, что на борту находилось двое пилотов и один бортпроводник:

Евгений Булавко – капитан;

Максим Лукманов – второй пилот;

Владислав Харламов – бортпроводник.

Какие вероятные причины падения самолета в Подмосковье

Глава Коломны Александр Гречищев поспешил заявить, что они добрались до места падения самолета. Для населенных пунктов якобы угрозы нет.

Глава Коломны показал место авиакатастрофы: смотрите видео

Россияне показали кадры падения самолета / Фото росСМИ и местных властей

Причины падения самолета российские пропагандисты сначала не назвали, однако рассказали со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что силовики уже пришли на завод, где ремонтировался Superjet, упавший в Подмосковье. Они изымали, вероятнее всего, на Луховицком авиационном заводе имени Воронина документы и образцы топлива.

Следователи начали проведение следственных действий на заводе, где ремонтировался лайнер, потерпевший крушение в Московской области. Изымается документация на самолет, в том числе документы, связанные с ремонтом,

– заявили росСМИ.

Также источники в правоохранительных органах заявили, что из-за инцидента проведут ряд экспертиз, включая техническую.

Однако оперативные службы уже рассказали росСМИ, что, по предварительным данным, самолет Superjet мог упасть из-за отказа двигателя.

По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы. Причина, вероятнее всего, техническая,

– заявил собеседник росСМИ.

Впоследствии экстренные службы сообщили российским пропагандистам, что причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать одновременный отказ двух двигателей самолета.

Стоит заметить, что двигатели SaM146 россияне ранее изготавливали и производили вместе с Францией. Однако сейчас из-за санкций они не продолжают сотрудничество.

Кстати, это третья авиакатастрофа самолет Superjet с погибшими в истории. Известно, что: