Россия подняла в небо Ту-160 и Ту-95 – мониторинговые каналы

В ночь на 22 февраля россияне атакуют Украину дронами. Кроме этого, известно о взлете по меньшей мере одного самолета Ту-160. Впоследствии с других аэродромов подняли самолеты Ту-95мс. Пока неизвестно, боевой это вылет или нет.

Детали собрал 24 Канал. Призываем пройти в укрытие, если в вашем регионе объявлена воздушная тревога!

Где сейчас самолеты Ту?

Мониторинговые сообщества информируют, что взлетел один самолет Ту-160. Вероятно, с аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области России.Затем Ту-95мс поднялись в небо с "Оленьи".

Ранее, в 19:38, мониторы отметили коммуникации пунктов управления стратегической авиации России.

Днем 21 февраля мониторы сообщали о перебазировании трех бортов Ту-95МС в западный регион России и перебазировании одного борта Ту-160 тоже в западный регион России. Если Ту-95МС с аэродрома "Украинка" в Амурской области перелетели на Оленью, то Ту-160 – с Украинки на Энгельс.

Что же до ракет с "тушек", то писали, что Ту-22МЗ могут пустить крылатые ракеты Х-22/32.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Власти предупреждали об атаке