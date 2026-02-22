Россия подняла в небо Ту-160 и Ту-95 – мониторинговые каналы
В ночь на 22 февраля россияне атакуют Украину дронами. Кроме этого, известно о взлете по меньшей мере одного самолета Ту-160. Впоследствии с других аэродромов подняли самолеты Ту-95мс. Пока неизвестно, боевой это вылет или нет.
Детали собрал 24 Канал. Призываем пройти в укрытие, если в вашем регионе объявлена воздушная тревога!
Где сейчас самолеты Ту?
Мониторинговые сообщества информируют, что взлетел один самолет Ту-160. Вероятно, с аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области России.Затем Ту-95мс поднялись в небо с "Оленьи".
Ранее, в 19:38, мониторы отметили коммуникации пунктов управления стратегической авиации России.
Днем 21 февраля мониторы сообщали о перебазировании трех бортов Ту-95МС в западный регион России и перебазировании одного борта Ту-160 тоже в западный регион России. Если Ту-95МС с аэродрома "Украинка" в Амурской области перелетели на Оленью, то Ту-160 – с Украинки на Энгельс.
Что же до ракет с "тушек", то писали, что Ту-22МЗ могут пустить крылатые ракеты Х-22/32.
Власти предупреждали об атаке
20 февраля Денис Шмыгаль предупредил, что Россия готовится к очередным атакам на украинскую энергосистему. Об этом министр энергетики рассказал после заседания Энергетического штаба.
Владимир Зеленский не раз говорил о возможной подготовке к новой атаке. Но 19 февраля он сделал и другое заявление.
Украина подготовит план на следующий отопительный сезон с учетом опыта нынешней зимы. Президент пояснил: важно масштабировать опыт тех городов, где не произошло внутренних катастроф.