В Москве неожиданно приземлился военно-транспортный самолет США

25 августа в Москву прилетел военно-транспортный самолет ВВС США. Он приземлился утром в аэропорту Внуково.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24, о чем сообщают российские СМИ.

Что известно о самолете США в России

В России приземлился Boeing C-17 Globemaster III. Что касается 23 – 24 августа, то он находился в Риге.

В истории его предыдущих полетов в качестве одной из точек вылета указан Кемп-Спрингс в штате Мэриленд, где расположена объединенная база Эндрюс. Там базируются самолеты, используемые президентом США.

Кто прилетел в Москву – пока неизвестно. Хотя несколько недель назад стало известно о переносе визита Виткоффа и Кушнера.

Однако пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что не располагает информацией о прибытии самолета ВВС США в Москву. По его словам, встреча с представителями Белого дома на этой неделе не запланирована.

В то же время Сергей Стерненко предположил, что, вероятно, это связано с обменом заключенными. Ранее именно во время обменов между Россией и США в Москву прилетали американские военные самолеты.

Напомним, что 11 августа из российской тюрьмы был освобожден гражданин США Роберт Гилман. Кремль четыре года удерживал его в тюрьме, где подвергал его пыткам. В последнее время состояние мужчины существенно ухудшилось.