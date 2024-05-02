Российские А-50У и Ту-22М3 сбиты оружием, усовершенствованным украинскими специалистами, - ГУР

Андрей Юсов уточнил, что российские самолеты А-50У и Ту-22М3 сбили не оружием американских партеров. Однако его усовершенствовали украинские специалисты.

В то же время представитель ГУР не назвал оружие, которым были уничтожены А-50 и Ту-22М3.

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Подробности уничтожения А-50 и Ту-22М3

Так, по словам Юсова, А-50 и Ту-22М3 уничтожили усовершенствованным украинскими специалистами оружием, однако деталей он не предоставил.

Скажу так: чем-то был уничтожен российский самолет А-50, а также Ту-22М3 на расстоянии от украинской границы более 300 километров. Без деталей, но это было сделано не оружием международных партнеров,

– сказал Юсов.

Он также высказал мнение, что Украине нужно запускать производство собственных, а не западных образцов вооружений.

Нам нужно делать не свои Patriot, а системы, которые мы можем производить, совершенствовать и модернизировать. Patriot очень дорогие и сложные в производстве. Как и Abrams,

– сказал он.

Представитель ГУР отметил, что украинская школа танкового строительства, а также школа производства, обслуживания и эксплуатации систем противовоздушной и противоракетной обороны известна в мире.

По его словам, Украина продолжает производство, ремонт и совершенствование многих средств.

Враг потерял 2 А-50 и 1 Ту-22М3