Российские А-50У и Ту-22М3 сбиты оружием, усовершенствованным украинскими специалистами, - ГУР
Источник:"Фокус"
Андрей Юсов уточнил, что российские самолеты А-50У и Ту-22М3 сбили не оружием американских партеров. Однако его усовершенствовали украинские специалисты.
В то же время представитель ГУР не назвал оружие, которым были уничтожены А-50 и Ту-22М3.
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Подробности уничтожения А-50 и Ту-22М3
Так, по словам Юсова, А-50 и Ту-22М3 уничтожили усовершенствованным украинскими специалистами оружием, однако деталей он не предоставил.
Скажу так: чем-то был уничтожен российский самолет А-50, а также Ту-22М3 на расстоянии от украинской границы более 300 километров. Без деталей, но это было сделано не оружием международных партнеров,
– сказал Юсов.
Он также высказал мнение, что Украине нужно запускать производство собственных, а не западных образцов вооружений.
Нам нужно делать не свои Patriot, а системы, которые мы можем производить, совершенствовать и модернизировать. Patriot очень дорогие и сложные в производстве. Как и Abrams,
– сказал он.
Представитель ГУР отметил, что украинская школа танкового строительства, а также школа производства, обслуживания и эксплуатации систем противовоздушной и противоракетной обороны известна в мире.
По его словам, Украина продолжает производство, ремонт и совершенствование многих средств.
Враг потерял 2 А-50 и 1 Ту-22М3
- Напомним, что 19 апреля 2024 года Силы обороны Украины впервые сбили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ, носитель крылатых ракет Х-22. Это результат совместной операции ГУР МО и Воздушных сил ВСУ.
- Также Украина уничтожила 2 российских самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – по одному в январе и феврале 2024 года.