"Будет означать разоружение": в Польше объяснили, ведут ли переговоры по передаче Украине F-16
Источник:Niezalezna.PL
Сейчас в сети продолжаются активные обсуждения возможной передачи Украине польских истребителей F-16. Появились официальные комментарии от оборонного ведомства по этому вопросу.
Заместитель министра национальной обороны страны Войцех Скуркевич сообщил, что в настоящее время Польша не ведет переговоры о передаче Украине истребителей F-16.
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Что этому предшествовало
Предварительно оппозиционные политики активно обсуждали, что польская сторона, вероятно, будет рассматривать возможность передачи Украине польских истребителей F-16 вместо МиГ-29.
Инициировал обсуждение депутат левых Павел Крутул, входящий в комиссию Сейма по вопросам обороны. Он также считает возможную передачу самолетов F-16 украинской стороне угрозой разоружения Польши.
Если Минобороны передаст Украине польские истребители А-16 вместо российских МиГ-29, это означает, что мы разоружаемся,
– написал польский депутат в твиттере.
На этот пост отреагировал заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Суркевич.
"Нет темы передачи польских А-16", – кратко ответил Суркевич.
Министр обороны Польши сообщил, что в настоящее время не ведутся переговоры о передаче Украине истребителей / Скриншот
Может ли Украина получить истребители F-16
- С начала полномасштабного вторжения Украина просила партнеров предоставить нашему государству современные истребители, в частности, F-16.
- Сразу после сообщения о передаче ВСУ американских танков в сети активно начали обсуждение возможности поставок в нашу страну самолетов F-16. Впрочем, президент США Джо Байден отверг такую вероятность.
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- В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность передачи Украине современных истребителей и подчеркнул, что тема самолетов не табуирована.
- Кроме того, о готовности предоставить Украине истребители F-16 объявили Нидерланды.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что авиация может изменить ход войны в пользу Украины.