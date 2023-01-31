"Будет означать разоружение": в Польше объяснили, ведут ли переговоры по передаче Украине F-16

Сейчас в сети продолжаются активные обсуждения возможной передачи Украине польских истребителей F-16. Появились официальные комментарии от оборонного ведомства по этому вопросу.

Заместитель министра национальной обороны страны Войцех Скуркевич сообщил, что в настоящее время Польша не ведет переговоры о передаче Украине истребителей F-16.

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Что этому предшествовало

Предварительно оппозиционные политики активно обсуждали, что польская сторона, вероятно, будет рассматривать возможность передачи Украине польских истребителей F-16 вместо МиГ-29.

Инициировал обсуждение депутат левых Павел Крутул, входящий в комиссию Сейма по вопросам обороны. Он также считает возможную передачу самолетов F-16 украинской стороне угрозой разоружения Польши.

Если Минобороны передаст Украине польские истребители А-16 вместо российских МиГ-29, это означает, что мы разоружаемся,

– написал польский депутат в твиттере.

На этот пост отреагировал заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Суркевич.

"Нет темы передачи польских А-16", – кратко ответил Суркевич.



Министр обороны Польши сообщил, что в настоящее время не ведутся переговоры о передаче Украине истребителей / Скриншот

Может ли Украина получить истребители F-16

С начала полномасштабного вторжения Украина просила партнеров предоставить нашему государству современные истребители, в частности, F-16.

Сразу после сообщения о передаче ВСУ американских танков в сети активно начали обсуждение возможности поставок в нашу страну самолетов F-16. Впрочем, президент США Джо Байден отверг такую вероятность.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что Украине F-16 нужны, чтобы провести успешное наступление . Минимальное желаемое количество – две авиабригады.

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