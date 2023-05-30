F-16 совершит переворот: Игнат объяснил, чем истребитель может помочь Украине
Украина очень ожидает поставок самолетов F-16 от западных партнеров. Эти истребители очень помогут нашему государству, совершат переворот в Воздушных силах ВСУ.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее сообщалось о том, как будут маскировать F-16.
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Доминирование в воздухе
Игнат отметил, что доминирование в воздухе достигается не только авиацией. В этом участвуют и наземные системы тоже. Авиация работает под прикрытием родного ПВО, ПВО сухопутных войск, радиотехнических войск. Все в комплексе должно работать как ПВО.
Самолеты должны находиться на всех оперативных аэродромах Украины. Они есть, они функционируют, именно из них и работает сегодня еще советская авиация, каждый день нанося удары по врагу.
Игнат объяснил, чем истребитель F-16 может помочь Украине: смотрите видео
Преимущество в воздухе
Что такое преимущество в воздухе? Это преимущество в технологиях. Она важна не количеством. Чем раньше увидеть врага, тем раньше можно применить по нему средства вооружения. Также системы РЭБ очень важны. Эти вещи помогают и защитить нашего пилота, и добиваться успеха на поле боя и в небе, в воздушном пространстве.
Наличие в воздушном пространстве F-16 совершит переворот в том, чего сейчас мы не можем себе позволить. Это обеспечит преимущество в воздухе над оккупированными территориями или даже на оперативной глубине оккупированных территорий.
F-16 сможет это обеспечить, имея мощные радары, и отрабатывая одновременно по нескольким целям. У F-16 очень широкий интересный спектр вооружения, которое может работать по разным типам целей. Самолет многоцелевой. И корабли не будут себя хорошо чувствовать в черноморском бассейне, и оккупанты на земле, и россияне в небе,
– заметил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.
Предоставление самолетов F-16 Украине: последние новости
- В Минобороны озвучили, сколько самолетов F-16 нужно для увольнения Украины. Приблизительные цифры колеблются в пределах 48 машин.
- Нидерланды могут отправить самолеты F-16 в Украину На вооружении у этой страны есть 42 истребителя.
- Первой же будет обучать украинских пилотов на западных самолетах Великобритания. Украина готова отправить на обучение 20 военных.