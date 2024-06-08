Чехия может готовить украинских пилотов на F-16 и еще одном самолете

О такой возможности сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова. Это может произойти в рамках инициативы по усилению украинской ПВО, ведь самолеты тоже могут выполнять функции противовоздушной обороны.

Чехия присоединилась к немецкой инициативе по усилению ПВО. Что интересно, она включает не только предоставление систем противовоздушной обороны, а предлагает нечто большее.

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Чехия может обучать пилотов

Речь идет не только о предоставлении противоракетных систем, но и о самолетах и обучении пилотов на этих самолетах. Мы можем предложить странам обучение на F-16 и на самолетах Gripen. Государственное предприятие LOM Praha имеет для этого возможности и неоднократно предлагало это украинской стороне,

– сказала Яна Чернохова.

Ранее Чехия уже помогла с F-16

Она передала Украине первый тренажер истребителя F-16. Это важно, ведь наши пилоты нуждаются и в материально-техническом обеспечении. Основной модуль уже проходит тестирование, его готовят к эксплуатации украинские специалисты.

А еще это важно вот почему: раньше у Украины были только симуляторы многофункциональных истребителей F-16. С первым полноценным тренажером возможности наших пилотов значительно возрастут. Они смогут отрабатывать уже конкретные боевые операции – например, сбивать вражеские беспилотники и ракеты.

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Для чего Украине Gripen

Они могут то, чего не могут F-16 – нести ракеты Storm Shadow/SCALP. А еще просты в аэродромном обслуживании.

Но относительно самолетов Gripen пока нет уверенности. Ведь Зеленский призвал предоставить возможность тренироваться на них, а Швеция хочет сосредоточиться сначала на F-16. В Воздушных силах также говорили, что в приоритете именно F-16.