Может быть интересным решением для Украины: чем особенные шведские самолеты Gripen

Украина крайне нуждается в самолетах – и не только F-16. Наше государство может получить шведские истребители Gripen для усиления своего наступления.

Эксперт по авиации Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, в чем преимущество самолетов Gripen.

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"Эти самолеты адаптированы для эксплуатации в сложных технических условиях. Для Украины это может быть интересным решением", – отметил Долинце.

Так, их можно эффективно использовать со слабо подготовленных аэродромов, имеющих ограниченное количество инфраструктуры.

Недостатки истребителей Gripen

– шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения с боевым радиусом действия 1500 километров. Имеет один из самых дешевых летных часов среди истребителей – 4 тысячи долларов для модификации JAS 39E/F.

Этот самолет вряд ли сможет стать основным для Воздушных сил Украины по двум важным причинам. Во-первых, их общее количество в мире – всего несколько сотен.

Во-вторых, поскольку мало стран эксплуатирует Gripen, могут возникнуть определенные проблемы со своевременным ремонтом и обслуживанием этих самолетов.

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