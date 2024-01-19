5 самолетов НАТО ведут разведку на Крымском направлении: это может быть предтечей "хлопка"

19 января 2024, 19:02
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Авиация Североатлантического союза периодически парит вдоль побережья Черного моря. Нередко после того, как натовские самолеты там покружили, в Крыму случались взрывы на российских военных объектах.

Сегодня днем у побережья Черного моря было замечено 5 самолетов НАТО. Об этом сообщил портал отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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Так, один из самолетов – Boeing E-3A Sentry – баражирует над территорией Румынии. Это американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления более известен как AWACS.

Второй Bombardier Challenger 650 Artemis летает вдоль границ Украины и Молдовы. Он начал патрулирование из воздушного пространства Румынии.

Также в этой зоне дежурят 2 самолета Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащих Королевским ВВС Великобритании и ВВС США, а также американский самолет Boeing P-8A Poseidon.

Самолеты НАТО над Черном море: фото Flightradar

Передают разведданные Украине

Известно, что авиация Североатлантического союза периодически кружит над акваторией Черного моря. Самолеты собирают разведывательную информацию, которой делятся с Киевом в режиме реального времени. Эти данные Украина затем использует для ракетных ударов и атак дронов на вражеские военные объекты в Крыму.

"Хлопок" на день рождения Буданова

  • В первые дни Нового года украинские защитники поздравили оккупантов в Крыму. Днем 4 января раздавались взрывы в разных местах на полуострове.
  • В частности, под Севастополем наши военные ударили по командному пункту оккупантов, а под Евпаторией – нанесли удар по противовоздушной обороне противника. Также был уничтожен склад боеприпасов оккупантов.
  • Кроме того, враг потерял несколько РЛС на аэродроме в Саках.
  • Россияне назвали атаку 4 января "самым массированным" нападением на Крым. Они заявили, что по полуострову ударили около 40 беспилотников, а также 10 ракетами.

Автор: Анастасія Колеснікова