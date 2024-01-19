5 самолетов НАТО ведут разведку на Крымском направлении: это может быть предтечей "хлопка"

Авиация Североатлантического союза периодически парит вдоль побережья Черного моря. Нередко после того, как натовские самолеты там покружили, в Крыму случались взрывы на российских военных объектах.

Сегодня днем у побережья Черного моря было замечено 5 самолетов НАТО. Об этом сообщил портал отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Смотрите также Россия может летом начать новое крупномасштабное наступление, – Financial Times

Какие "птички" портят нервы оккупантам в Крыму

Так, один из самолетов – Boeing E-3A Sentry – баражирует над территорией Румынии. Это американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления более известен как AWACS.

Второй Bombardier Challenger 650 Artemis летает вдоль границ Украины и Молдовы. Он начал патрулирование из воздушного пространства Румынии.

Также в этой зоне дежурят 2 самолета Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащих Королевским ВВС Великобритании и ВВС США, а также американский самолет Boeing P-8A Poseidon.

Самолеты НАТО над Черном море: фото Flightradar

Передают разведданные Украине

Известно, что авиация Североатлантического союза периодически кружит над акваторией Черного моря. Самолеты собирают разведывательную информацию, которой делятся с Киевом в режиме реального времени. Эти данные Украина затем использует для ракетных ударов и атак дронов на вражеские военные объекты в Крыму.

"Хлопок" на день рождения Буданова