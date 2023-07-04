Крылья Кремля: расследователи обнаружили самолеты российских элит

Российские бизнесмены, которые попали под санкции, продолжают использовать свои частные самолеты и даже сдают их в аренду как чартерные.

Таким образом они свободно перемещаются по миру на этих частных самолетах, обходят ограничения путем переоформления и продажи бортов. То есть фактически продолжают использовать их, как и до войны, говорится в расследовании журналистов.

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Борты, связанные с полномасштабным вторжением

В аэропорту Женевы больше года стоят сразу два самолета, непосредственно связанные с полномасштабным российским вторжением:

Gulfstream G550 – бортом пользовался лидер Беларуси Лукашенко и его сын Виктор . Куплен в 2015 году за 50 миллионов долларов. В настоящее время он стоит с закрашенным бортовым номером.

. Куплен в 2015 году за 50 миллионов долларов. В настоящее время он стоит с закрашенным бортовым номером. Другой борт – с таким же закрашенным номером – самолет Тараса Козака, ближайшего соратника Медведчука, который скрывается в России.





Борт Лукашенко / Скриншот с видео

20 марта 2023 года из столицы Эстонии в Женеву прилетел частный самолет Embraer Legacy. Этот самолет также использовал Тарас Козак после того, как его предыдущий самолет попал под санкции. Вместе с ним на этом самолете летал и бывший народный депутат Ренат Кульмин, тоже сбежавший в Россию. Одним из владельцев борта тогда числился белорусский бизнесмен Николай Варабей.

Борт Дмитрия Пумпянского

25 мая 2020 года в московский аэропорт вошел самолет Bombardier Global, принадлежавший российскому олигарху Дмитрию Пумпянскому.

В 2023 году уже перекрашенный самолет стоял в местном аэропорту Ниццы, Франция. Он не арестован, а просто ждет пассажиров. А через несколько дней он спокойно отправился в США.

За день до полномасштабного вторжения борт Пумпянского совершает однодневный полет из Москвы в Милан и обратно, предусмотрительно вернувшись в Россию. А уже 28 февраля самолет перегоняется в Дубай, где олигарх будет прятать его около трех месяцев. 17 мая он отправился в Великобританию, где происходят регистрации оффшоров.

26 октября борт отправляется в США, а затем начинает передвигаться свободно, как и до санкций, что свидетельствует о том, что он, вероятно, был перерегистрирован.

В декабре самолет сменил свой бортовой номер. Известно, что самолет сдается в аренду иностранцам, которые могут даже не знать о настоящем владельце борта.

Борт Дмитрия Пумпянского / Скриншот с видео

Борт Эдуарда Кудайнатова

В Ницце также был замечен и самолет Эдуарда Кудайнатова, экс-вице-президента Роснефти. На момент полномасштабной войны борт находился в Финляндии. Там он простоял 9 месяцев, откуда отправился в Базель, Швейцария. 9 марта 2023 года борт полетел в Ниццу, после чего также свободно передвигается по миру.

Борт Эдуарда Кудайнатова / Скриншот с видео

Кроме того, личный Boeing 137 также "переждал турбулентность" в Ницце. Он принадлежит российскому банкиру Рустему Терегулову. На момент начала войны он выставил самолет на продажу. Пока он сдается в аренду как чартер.

Полное расследование о самолетах российских элит, которые обходят санкции в видео: