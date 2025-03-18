После возвращения обмена разведданными: что делают самолеты США над Черным морем

Американские самолеты проводят разведку в Черном море вблизи российской территории. США пытаются компенсировать отсутствие полной информации из-за перерыва в обмене разведданными с Украиной.

Кроме того, Вашингтон, вероятно, готовится к мониторингу за соблюдением будущего прекращения огня. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил Теробороны ВСУ Александр Мусиенко.

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С чем связано появление самолетов США в Черном море

Соединенные Штаты проводят нетипичную разведку в Черном море. По информации мониторинговых пабликов, подобные операции имели место еще до начала войны в Украине. Сейчас самолеты США осуществляют разведку на расстоянии всего 50 километров от побережья Краснодарского края.

Необходимо понимать, что пауза в обмене разведывательными данными между Украиной и США привела к тому, что нужно наверстать некоторые моменты и активно работать над тем, чтобы получать полную информацию. Как отметил Мусиенко, активность в этой сфере продолжалась и раньше.

Нынешний всплеск можно связать с тем, что Соединенные Штаты постепенно готовятся к более частому использованию своих самолетов, в частности над Черным морем, для ведения наблюдения и разведки в контексте будущего режима прекращения огня.

Если Россия все же согласится на прекращение огня, его нужно будет тщательно контролировать, поскольку с российской стороны будут попытки нарушить это перемирие, а также провоцировать и обвинять Украину,

– пояснил Александр Мусиенко.

Заметим, что США добились согласования России на прекращение огня. Поэтому важно, чтобы все необходимые средства для наблюдения и получения правдивой информации были максимально эффективными.

После телефонного разговора диктатор Владимир Путин заявил, что хочет полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведданных Украине.