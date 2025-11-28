Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал monitor и другие мониторинговые сообщества.
Интересно Такого не было с начала войны: почему россияне перешли на другие типы ракет
Что известно об активности вражеской стратегической авиации?
В телеграм-канале monitor в 19:58 написали, что отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации России. Это может свидетельствовать о подготовке врага к ракетному удару по Украине.
Мониторинговые сообщества предупреждали о возможной угрозе вылета бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 в течение ночи на 29 ноября. В частности, сообщалось, что в воздухе 28 ноября по состоянию на 19:58 были 3 бомбардировщика Ту-95МС, 2 из которых кружат в районе Энгельса, а 1 – вылетел с аэродрома "Дягилево".
Также мониторы сообщали, что происходит подготовка или же готовы к применению врагом:
5 бортов Ту-95МС;
4 борта Ту-160;
6 бортов Ту-22М3;
4 борта МиГ-31К.
Призвал быть внимательным к ночным тревогам и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем телеграм-канале.
Есть ли угроза "Калибров" и баллистики ночью?
Мониторинговые телеграм-каналы также писали, что на территории Брянской/Воронежской/Курской областей отмечено развертывание пусковых установок ОТРК 9К720 "Искандер-М/К".
Поэтому в течение ночи существует угроза применения врагом баллистических/крылатых ракет наземного базирования "Искандер-М/К".
Паблик monitor писал, что в акваторию Черного моря выведен 1 вражеский ракетоноситель. Общий боезапас до 6 крылатых ракет типа "Калибр". Поэтому внимательными нужно быть и к угрозе с моря.
Были ли предупреждения о комбинированной атаке раньше?
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко 28 ноября рассказал, что враг в последнее время ведет подготовку к очередному комбинированному удару по нашей стране. Это заявление лейтенант сделал на фоне атаки по Саратову и Энгельсу в России.
Также оккупанты запустили вечером 28 ноября свои ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине. Из-за этого по областям распространялась тревога.
Кроме того, враг поднимал в небо самолеты типа МиГ-31К. Были пуски ракет типа "Кинжал", вследствие чего в Хмельницкой области прогремели взрывы.