Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал monitor и другие мониторинговые сообщества.

Что известно об активности вражеской стратегической авиации?

В телеграм-канале monitor в 19:58 написали, что отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации России. Это может свидетельствовать о подготовке врага к ракетному удару по Украине.

Мониторинговые сообщества предупреждали о возможной угрозе вылета бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 в течение ночи на 29 ноября. В частности, сообщалось, что в воздухе 28 ноября по состоянию на 19:58 были 3 бомбардировщика Ту-95МС, 2 из которых кружат в районе Энгельса, а 1 – вылетел с аэродрома "Дягилево".

Также мониторы сообщали, что происходит подготовка или же готовы к применению врагом:

5 бортов Ту-95МС;

4 борта Ту-160;

6 бортов Ту-22М3;

4 борта МиГ-31К.

Призвал быть внимательным к ночным тревогам и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем телеграм-канале.

Есть ли угроза "Калибров" и баллистики ночью?

Мониторинговые телеграм-каналы также писали, что на территории Брянской/Воронежской/Курской областей отмечено развертывание пусковых установок ОТРК 9К720 "Искандер-М/К".

Поэтому в течение ночи существует угроза применения врагом баллистических/крылатых ракет наземного базирования "Искандер-М/К".

Паблик monitor писал, что в акваторию Черного моря выведен 1 вражеский ракетоноситель. Общий боезапас до 6 крылатых ракет типа "Калибр". Поэтому внимательными нужно быть и к угрозе с моря.

Были ли предупреждения о комбинированной атаке раньше?