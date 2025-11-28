Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал monitor та інші моніторингові спільноти.

Що відомо про активність ворожої стратегічної авіації?

У телеграм-каналі monitor о 19:58 написали, що відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації Росії. Це може свідчити про підготовку ворогом до ракетного удару по Україні.

Моніторингові спільноти попереджали про можливу загрозу вильоту бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 протягом ночі на 29 листопада. Зокрема, повідомлялося, що в повітрі станом на 19:58 28 листопада були 3 бомбардувальники Ту-95МС, 2 з яких кружляють в районі Енгельса, а 1 – вилетів з аеродрому "Дягилево".

Також монітори повідомляли, що відбувається підготовка або ж готові до застосування у ворога:

5 бортів Ту-95МС;

4 борти Ту-160;

6 бортів Ту-22М3;

4 борти МіГ-31К.

Закликав бути уважним до нічних тривог і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму телеграм-каналі.

Чи є загроза "Калібрів" та балістики вночі?

Моніторингові телеграм-канали також писали, що на території Брянської/Воронезької/Курської областей відмічено розгортання пускових установок ОТРК 9К720 "Іскандер-М/К".

Тож протягом ночі існує загроза застосування ворогом балістичних/крилатих ракет наземного базування "Іскандер-М/К".

Паблік monitor писав, що в акваторію Чорного моря виведено 1 ворожий ракетоносій. Загальний боєзапас до 6 крилатих ракет типу "Калібр". Тож уважними варто бути й до загрози з моря.

Чи були попередження про комбіновану атаку раніше?